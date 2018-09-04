Uzun zamandır aranıyordu... Büyük petrol rezervi keşfedildi!
Norveçli petrol şirketinin uzun süredir petrol arama çalışmaları yaptığı Gabon'da büyük bir rezerv keşfedildi.04 Eylül 2018 Salı 11:22
Orta Afrika ülkesi Gabon'da büyük bir petrol rezervi keşfedildi.
Yerel basındaki haberlere göre, yeni rezervi Norveçli petrol şirketi Panoro Enerji buldu. Şirket, bir süredir Gabon açıklarında petrol arıyordu.
Ülkenin Dussafu Ruche Nord-Est petrol sahasında ortaya çıkan rezerv, 2011'den bu yana aynı sahadaki dokuzuncu başarılı keşif oldu.
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