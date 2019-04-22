"Uzun Yolculuk" izleyicilerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - TRT Belgesel Ödülleri'nde finale kalan, Amerika'ya göçü anlatan "Uzun Yolculuk" belgeseli, izleyicilerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, filmin gösteriminin 25 Nisan Perşembe 14.30'da Taksim Akbank Sanat'ta, 26 Nisan Cuma 18.25'te Grand Pera AVM'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Önemli sahneleri dökü-drama diyaloglu sahnelerle çekilen belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Gengeç'in üstlendiği hatırlatıldı.

Amerika Nüfus Arşivi kayıtlarına göre 400 bin Osmanlı vatandaşının Amerika'ya göç ettiği anımsatılan açıklamada, "Bunlardan 50 bini ise Müslümanlardan oluşuyordu. Uzun Yolculuk belgeseli de Anadolu'dan Amerika'ya yaşanan zorlu göç hikayesine odaklanıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gengeç ise, "Belgeselde röportajları yer alan öyle tanıklarımız vardı ki, 3'ü şu an hayatta değil. Belgeselde Türk ve Amerikalı tarihçi ve araştırmacılarla yapılan röportajlar yer alıyor. Aynı zamanda Amerika'ya göç eden Türklerin çocukları ve torunları da belgeselde önemli anlatıcılar. Hazırladığımız dramalarda ise gazeteci-yazar Bülent Günal'ın 'Harputlu Hasan' romanından esinlendik. Hasan ve Hamit adında iki çocuğu 1914 yılında Harput'tan yola çıkardık; onların gözünden Anadolu'yu katedip Amerika'ya ulaştık. Belgeselde yıllar sonra Harput'a dönüşünü de yansıttık." değerlendirmelerinde bulundu.

- Belgesel

Yurt dışındaki uluslararası festivallerde de gösterilecek "Uzun Yolculuk" belgeseli, Türkiye'de başta Elazığ, Bingöl, Kapadokya, Foça, Gökçeada; ABD'de ise New York, Ellis Adası Boston, Salem olmak üzere 15 ayrı noktada çekildi.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği ve drama canlandırmaların yer aldığı Uzun Yolculuk'ta Ali Sürmeli, Rıza Akın, Coşkun Çetinalp gibi ünlü oyuncular da rol aldı. 120 dakikalık belgeselin metin yazarı ve genel koordinatörlüğünü Bülent Günal'ın, proje sorumluluğunu Yılmaz Aydın'ın, editörlüğünü Cansu Oyan ve Ceyhun Şenkal'ın üstlendiği belgeselin müziklerinde ise Vatanım Sensin, Payitaht Abdülhamid, Seddülbahir 32 Saat dizilerinin de müziklerini yapan Yıldıray Gürgen'in imzası bulunuyor.



