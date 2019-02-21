BERLİN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instex gibi takas ticaretine dayalı bir sistemin normalleşme olmadığını söyledi.

Zarif, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından diğer ülkelerin 12 maddeden oluşan bir dizi taahhütte bulunduğunu kaydetti.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "Instex" adlı ödeme mekanizması kurmasına da değinen Zarif, bu mekanizmanın, 12 maddenin içinde yer almadığını belirtti.

Nükleer anlaşmasında ekonomik ilişkilerin normalleşmenin öngörüldüğünü kaydeden Zarif, "Instex gibi takasa dayalı bir sistem normalleşme değildir. Daha ziyade aksi bir şeydir." dedi.

Zarif, Instex'in henüz çalışmadığını, bunun yanı sıra sistemin içinde henüz paranın bulunmadığını ifade etti.

Avrupalı diplomatların, Instex ile ticaretin mümkün olması için İran'ın kurumlar oluşturması gerektiğini söylediğinin hatırlatılması üzerine Zarif, "Bunun için Avrupa'nın ne amaçladığını bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar ayrıntıları bilmiyoruz. 1 haftadan beri uzmanlarımız İran'da ilgili mekanizmayı kurmak için AB ile görüşüyor. Bizim 9 aya ihtiyacımız olmayacak." ifadesini kullandı.

İran'ın petrol ihracatının günde 2,5 milyon varilden 1 milyonun biraz üstüne düştüğü işaret edilerek, bunun yeterli olup olmadığının sorulması üzerine de Zarif, "Hayır değildir. Bu nükleer anlaşmasından önce sattığımızdan az. Ancak şimdi ABD tüm gücüyle baskı yapıyor ve herkes buna boyun eğiyor. Avrupalı şirketler İran'dan ayrıldı. Uzun vadede güzel sözler yeterli değil." diye konuştu.

Bu şartlar altında İran'ın ne kadar daha nükleer anlaşmasında kalacağıyla ilgili soruya ise Zarif, "Bu halkın iradesine bağlı. Anlaşmaya karşı çıkan çok sesli bir azınlık vardı. Ancak insanların öfkesi artarsa bu yakında çoğunluk olabilir. Bir araştırmaya göre, hala insanların yüzde 51'i anlaşmada kalmamızı destekliyor. Ancak halkın iradesine karşı yönetemeyiz." yanıtını verdi.