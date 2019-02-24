0553 313 94 23

"Uzun vade, iç turizmi hareketlendirecek"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:- "(BDDK'nın taksit kararı) Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir. İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak" - "Yerli turizmin hareketlenmesi için taksit sayısının artırılması talebimiz zaten vardı, bu gerçekleşti. İnşallah, faiz oranlarıyla ilgili de birkaç talebimiz var"

24 Şubat 2019 Pazar 12:00
"Uzun vade, iç turizmi hareketlendirecek"

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, maliyeti düşük uzun vade imkanının iç turizmi ciddi anlamda hareketlendireceğini belirterek, "İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak. İnşallah bu kararla fiyatların artmasından gelen dezavantajı biraz avantaja çevirme imkanımız olacak." dedi.

Bağlıkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak." yönündeki açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

BDDK'nın önemli bir çalışma yaptığını anlatan Bağlıkaya, döviz fiyat avantajından dolayı yurtdışı turist potansiyeli arttığı zaman kapasitenin önemli bir bölümünün yabancı turiste yöneldiğini belirti.

"Dolayısıyla yerli pazar için fiyatlar biraz yukarıda kalıyor. Yerli turizmin hareketlenmesi için taksit sayısının artırılması talebimiz zaten vardı, bu gerçekleşti. İnşallah, faiz oranlarıyla ilgili de birkaç talebimiz var çünkü 9 taksitten 12'ye çıkmasının masrafı veya maliyetinin turiste, müşteriye, yolcuya yansımaması gerekiyor ki o taksit hayra vesile olsun." diyen Bağlıkaya, yüksek faizlerle taksit yapıldığında bir anlamının kalmayacağını bildirdi.

Bağlıkaya, taksitlerde yüksek faiz olmaması için pazartesi veya salı günü yetkililerle bir araya gelerek, konuyu ileteceklerini ifade etti.

- "İç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecek"

Söz konusu taksit sayısının artırılması kararının turizm sektörüne pozitif yansıyacağına dikkati çeken Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Taksit sayısının yüksek olması turizme pozitif yansıyacak ama maliyetinin düşük olması gerekiyor. Maliyeti düşük uzun vade, iç turizmi ciddi anlamda hareketlendirecektir. İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkanı olacak çünkü daha uzun vadede ödeme imkanı var. İnşallah bu kararla, fiyatların artmasından gelen dezavantajı biraz avantaja çevirme imkanımız olacak."

Turizmdeki 2023 için hedefin "70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir" olarak revize edildiğine değinen Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmden elde edilen gelirin artırılması için yapılması gerekenleri belirlediğini söyledi.

İlk etapta sezonu uzatmak gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, "Yüksek harcama kapasitesine sahip turist ürünlerini çoğaltmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Turizmden gelirimiz inşallah yavaş yavaş yukarıya çıkacak." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:00
  1. BDDK
  2. Firuz Bağlıkaya
  3. iç turizm
  4. taksit
  5. tatil
  6. TÜRSAB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis yeni başkanını seçiyor
    1. Meclis yeni başkanını seçiyor
    2. Asansör yere çakıldı: 5 yaralı
    3. Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği..
    4. Allah’ı tanı ki O da seni tanısın
    5. Korsika’da kabus: Gecede 1000 hektar..
    6. 30 bin liralık kollektör çalmaktan..
    7. Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı..
    8. İstanbul’da horoz dövüştürülüp bahis..
    9. TBMM yeni başkanını seçiyor! Oylama..
    10. Senegal Cumhurbaşkanını seçiyor
    11. Fakir kadın
    12. Kontrolden çıkan otomobil evin..
    13. Ankaralı tekstilciler Londra Moda..
    14. Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası..
    15. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    16. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    17. Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda..
    18. Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin..
    19. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    20. Süleyman aleyhisselam ile karınca
    21. Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200..
    22. Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu..
    23. Şanlıurfa’da indirimli depo günleri..
    24. İstanbul yüzen sahnelerle tanışacak
    25. “Yaşlıyım huzurluyum" projesi
    26. Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı
    27. Başkan Alemdar, Yukarıdereköy..
    28. Elazığ yerel seçim anket sonuçları..
    29. Hocalı Katliamı şehitleri Erenler’de..
    30. CHP, FETO'nun izinde... Seçmene beddua..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı