Uzun süreli Covid-19 semptomlarının sebebi ortaya çıktı

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Yale Üniversites'nde yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, bazı hastalarda aylarca süren koronavirüs semptomlarının sebebini ortaya çıkardı. Koronavirüsü daha uzun atlatan bu kişilerde oto-antikor tespit edildi.

Çalışma kapsamında, hastalığı atlatamayan veya uzun haftalar ve hatta aylar süren hastalık yaşayan kişiler incelendi. İncelemeler sonucu, hastalığı yenemeyen bu kişilerin kan değerlerinde 'oto-antikor' değerlerinin çok yüksek olduğu tespit edildi.

Bu oto-antikorların vücudun Covid-19'a karşı antikor geliştirmesini engellediği ve başta beyin olmak üzere vücudun bazı noktalarına saldırdığı belirtildi.

Ayrıca hastalanmayan kişilerde oto-antikor değerlerinin daha düşük olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili konuşan araştırmacı Aaron Ring, "Covid-19 hastaları bağışıklık sistemine karışan oto-antikorlar üretiyor ve bu oto-antikorlar da hastalara yarardan çok zarar veriyor. Çünkü antikorlar daha uzun bir süre vücutta kalıyor ve uzun Covid olarak adlandırdığımız sürece götürüyor" değerlendirmesinde bulundu.