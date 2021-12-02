Uzun süre her yıl Covid aşısı yaptıracakmışız

İlaç firması Pfizer CEO’su Dr. Albert Bourla, uzun bir dönem boyunca her yıl Covid-19 aşıları yaptırmanın gerekli olacağını söyledi. BBC’ye konuşan Bourla, yıllık aşıların yüksek seviyede korumayı devam ettirmek için gerekli olacağını belirtti.

Çok sayıda mutasyona sahip olduğu için aşıların etkisini azaltma potansiyeli endişelere neden olan Omicron varyantının çıkışından önce yapılan röportajda Bourla, Pfizer’in Beta ve Delta varyantlarına karşı güncellenmiş aşılar geliştirdiğini söyledi. Ancak bu aşıları kullanma ihtiyacı olmadığını belirtti.

Omicron’un ortaya çıkmasının ardından şirket 100 gün içinde hazır olabilecek güncellenmiş bir aşı üzerine çalıştığını duyurmuştu.

Aşının milyonlarca hayatın kurtulmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Bourla, aşılar olmadan ‘toplumun temel yapısının tehdit altında olacağını’ söyledi.

Bu yıl küresel çapta bir aşı yarışının yaşandığını anımsatan CEO, 2022’de ülkelerin ihtiyacı kadar doza erişebileceğini ifade etti.