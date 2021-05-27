Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet ne zaman yaşadı?

Uzun Mehmet, Türkiye'de taşkömürü ilk keşfeden kişidir. 1800'lü yıllarda kömür, İngiltere'den ithal ediliyordu. Savaşlar sebebiyle kömür ithalatı zorlaşınca Sultan İkinci Mahmud Han (1808-1839) bir ferman çıkararak memleketin her yerinde kömür aranmasını emretti.

O süreçte bahriyede asker olanlara kömür nümuneleri verilerek terhislerinden sonra aramaları isteniyordu. Bu erlerden Uzun Mehmed, Kestaneci köyüne dönünce kömür aramaya başladı. Kışlık unu için değirmene gittiğinde sıra kendisine gelinceye kadar Ereğli-Zonguldak Kösedağı mevkiindeki Neyren (Niren) Deresi boyunca araştırmalarına devam etti. Ertesi gün de kömür aramasına devam eden Uzun Mehmed, ana kaynağı bulup, oradan parçalar alarak çuvalla evine getirdi. Bunları yakınca aradığı kömürün bu olduğunu anladı. Damardan aldığı parçaları İstanbul’a götürüp ilgili yere teslim etti. Sultan İkinci Mahmud Han tarafından (50 kese altın) mükafatla taltif edildi. Ayrıca kendisine kaydı hayat şartıyla 600 kuruş maaş bağlandı. Uzun Mehmet, 1829 yılında bir heyetle Zonguldak’a dönüp, kömürü bulduğu yeri göstereceği sırada kahvesine zehir konarak öldürüldü.