  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki
Komşu ülkeden Rusya'ya flaş çağrı
Taksim Camii yarın ibadete açılacak
Real Madrid'de deprem! Zidane istifa etti
Biyografi Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet ne zaman yaşadı?
Biyografi

Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet ne zaman yaşadı?

Zonguldaklı Uzun Mehmet kimdir, önemi | Zonguldak'ta yapımı 1,5 yıl süren Uzunmehmet Camii 4 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Pek çok kişi Uzun Mehmet'in kim olduğunu, Zonguldak ve Türkiye için önemini merak ediyor. Peki, Uzun Mehmet hangi yıllar arasında yaşamış?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:11:00 -
Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet ne zaman yaşadı?

Uzun Mehmet, Türkiye'de taşkömürü ilk keşfeden kişidir. 1800'lü yıllarda kömür, İngiltere'den ithal ediliyordu. Savaşlar sebebiyle kömür ithalatı zorlaşınca Sultan İkinci Mahmud Han (1808-1839) bir ferman çıkararak memleketin her yerinde kömür aranmasını emretti.

O süreçte bahriyede asker olanlara kömür nümuneleri verilerek terhislerinden sonra aramaları isteniyordu. Bu erlerden Uzun Mehmed, Kestaneci köyüne dönünce kömür aramaya başladı. Kışlık unu için değirmene gittiğinde sıra kendisine gelinceye kadar Ereğli-Zonguldak Kösedağı mevkiindeki Neyren (Niren) Deresi boyunca araştırmalarına devam etti. Ertesi gün de kömür aramasına devam eden Uzun Mehmed, ana kaynağı bulup, oradan parçalar alarak çuvalla evine getirdi. Bunları yakınca aradığı kömürün bu olduğunu anladı. Damardan aldığı parçaları İstanbul’a götürüp ilgili yere teslim etti. Sultan İkinci Mahmud Han tarafından (50 kese altın) mükafatla taltif edildi. Ayrıca kendisine kaydı hayat şartıyla 600 kuruş maaş bağlandı. Uzun Mehmet, 1829 yılında bir heyetle Zonguldak’a dönüp, kömürü bulduğu yeri göstereceği sırada kahvesine zehir konarak öldürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Tevfik Göksu, İstanbullulara müjdeyi verdi!
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu, İstanbullulara müjdeyi verdi!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da ulaşım sorununu çözecek teklifin CHP ve İYİ Part..
Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!
Dünya

Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!

Yunan jetleri ilk kez indi, Suudi Arabistan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Resmi sitelerden yayınlanan fotoğraflar, Türkiye kar..
İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti
Dünya

İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti

İsrail menşeli Haaretz gazetesi, Gazze'de öldürülen çocukları manşetine taşıdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay