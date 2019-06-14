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Uzun Çarşı’da hummalı çalışma

Nazilli Belediye Başkanı Av.

14 Haziran 2019 Cuma 16:24
Uzun Çarşı’da hummalı çalışma

Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan, çarşı bölgesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik ve çiçeklendirme çalışmalarını inceledi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri çarşı bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Uzun Çarşı mevkiinde bulunan ağaçların bakımını yapan ekipler, görüntü kirliliğini önlemek ve daha uzun süre temiz bir görünüm sağlanması için ağaç diplerine taş süslemesi yaptı.


Çalışmaları yakından takip eden çarşı esnafı, “Hem Özlem hem de Kürşat Başkanımıza teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların neticesini alıyoruz. Uzun Çarşımız çiçek gibi oldu” diye konuştu.


Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Özcan, “Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Kısa zamanda Nazilli’mizde çok güzel işlere imza attık. Bundan sonra daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Nazilli’mizin simgelerinden olan Uzun Çarşımızda ekiplerimiz hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Esnafımız, halkımız yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Bizler için de önemli olan vatandaşımızın Nazilli’mizde mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:24
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