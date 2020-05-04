Gürhan Gürses

Kut’ûl Amâre’yi duymuş musunuz daha evvel? Ya da Halil Paşa’yı tanıyor musunuz? Halil Kut Paşa’yı... Kazandığı zaferden dolayı Kut unvanını almıştır.

Kut Bayramı’nı duymuş musunuz daha önce? Yeni yıl kutlamalarını iyi biliriz ama!

Dünyada başka hiçbir millet yoktur ki bizim kadar kendi değerlerine bigane olsun, bunlara sahip çıkmasın ve bunların yarınlara taşınması işini kendine dert edinmesin! Ne kadar da nisyan ile malulüz. İsyan edesim var.

29 Nisan 1916 Kut’ûl Amâre Zaferi...

29 Nisan 2020 yeniden yine Kut’ûl Amâre Zaferi ve kutlaması...

Tam 104 yıllık bir zafer sevinci ve övüncü... Bizler bilmiyoruz bu galibiyeti ama İngilizler bu hezimeti iyi biliyor.

Kutlu olsun milletimize “Kut’ûl Amâre Zaferi...”

Sen kalk 1952’ ye kadar kutla bu zafer bayramını. Sonra NATO’ya gir ve İngiliz alavere dalaveresiyle bu bayramın kutlamasına son ver. Nedenmiş NATO’ya üyeymişiz, neymiş efendim İngilizler emretmiş. Yok müttefikmişiz, yok aynı tüfekmişiz! Geç bunları anam babam, geç bunları. Sen daha kendi zaferini bilmiyorsun ve tanımıyorsun! Kendi bayramını kutlayamayan bir millet olur mu? Ayasofya’yı daha ibadete açamıyoruz. Kut’ûl Amâre Zaferi’ni yeni kutluyoruz. Neymişiz ezcümle hiçbir şeymişiz. Yetmemiş bayram kutlamasını kaldırmamız, yaranamamışız Kut’ûl Amâre’de mağlup edip teslim aldığımız İngilizlere. Bu zaferin adını dahi sildirmişler bu milletin hafızasında. Ders kitaplarında dahi kaldırmışlar bu zaferi.

Bu bölgede sorunlar varsa bugün, emin olun dünün kuyruk acısı da bunu tetiklemektedir. Hani Kızılderili atasözü var ya ne de güzel oturdu şimdi bu ifadeye: “Eğer bir nehirde iki balık kavga ediyorsa, bilin ki oradan az önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir” diye.

Lawrence’ler bu coğrafyada halen cirit atıyor uzun bacaklarıyla. Bizleri içten içe bölüyor, yok ediyor. Onlar intikam alıyor bir nevi! Kut’un intikamını. Suriye’den geçmiştir o uzun bacaklı İngilizler bugün, Irak’tan, Mısır’dan... İslam ülkelerinde sorunlar dağ gibi yığılıyor dört bir yandan. Az veren maldan, çok veren candan... İngilizler ise hiç yoktan üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk oluyor. Sömürgelerin canı sağ olsun, malı mülkü, altını gümüşü, petrolü doğalgazı... Kut’ûl Amâre Zaferi ile ilgili tarihi bilgileri de okullarımızdaki tarih kitaplarından kaldırmışız. Ya bu ne biçim bir zihniyettir memleketi sarmış her bir yandan. Olacak iş değil. Gülerler adama! Her ne hikmetse bu bayramın kaldırılması için baskılar oluşmaya başlamış ve ahirde de bayram kutlamasına son vermişiz.

29 Nisan 1916... İngilizlerin tarih kitaplarından sildirdiği, unutulmaz zaferin adıdır; Kut-ül Amare… O kadar kahramanlıklarımız var ki unutmak için sanki özel çaba harcamışız. Hiç saymışız, yok bilmişiz. Avustralyalı Araştırmacı Dr.Gaston BODART’IN “İngiliz prestijinin, 1. Dünya Savaşı’nda yediği en büyük darbe” dediği savaşı, göz göre göre kamufle ediyoruz. Allah’tan bu fani dünyada yine insaflı, hakbilir bilim adamları var da tarafsız gözle kıyıda köşede kalmış olan böylesine destansı zaferleri dünya kamuoyuna yansıtıyorlar ve bizler de onların aydınlattığı ve ortaya çıkardığı kahramanlıkları öğreniyoruz. Bir toplum, bu kadar mı kopartılır tarihinden? Bu kadar mı el çektirilir kendi değerlerinden, şaşarım da şaşarım, içten içe kanarım.

29 Nisan, Kut Bayramı... 350 subay ve 10.900 şehit vermişiz KUT’ÛL AMÂRE’DE. Yine bu savaşta 13 general, 481 subay ve 13.300 İngiliz teslim alınmıştır. Ve bunları kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetlerine de 30.000 zayiat verdirilmiştir. Bu zaferin mimarı Halil Paşa “Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır” demiştir.

Üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye bilinen, ki bu İngilizlerin sömürgelerinden dolayıdır, İngilizlerin bu hezimeti unuttuğunu sanmayın. Günümüz Türkiyesi’nde olan biten onca acının sebebi sayılırlar. Ülkemize yapılan her türlü saldırının, ihanetin ve küfrün arkasında mutlaka uzun bacaklı İngilizler vardır.

“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz;

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz” diyen Akif bunu herhalde bugünleri görerek söylemiştir. Bugün kendi zaferimizi dahi yabancılardan öğreniyoruz, ne acı ama? Kut’ûl Amâre, ver kurtul değil al, ihya ve inşa et! Ondan sonra bir ömür huzurlu yaşa! Kut Bayramımız kutlu olsun.