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Üzümlü’de “Gülen Yüzler Büyüyen Hayaller” projesi sergisi düzenlendi

Üzümlü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen SODES “Gülen Yüzler Büyüyen Hayaller” projesinin kapanış töreni düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 09:01
Üzümlü’de “Gülen Yüzler Büyüyen Hayaller” projesi sergisi düzenlendi

Üzümlü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen SODES “Gülen Yüzler Büyüyen Hayaller” projesinin kapanış töreni düzenlendi.


Erzincan Valiliği Koordinasyonunda Üzümlü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmekte olan ve SODES kapsamında finanse edilen “Gülen Yüzler Büyüyen Hayaller” projesi kapanış töreni ile son buldu.


Üzümlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok amaçlı salonda düzenlenen törene Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Burak Kurt, İlçe Emniyet Amiri Yunus Çakıcıoğlu, Erzincan Valiliği Avrupa BirliğiveDış ilişkiler Bürosun proje uzmanları, KUDAKA Erzincan ofisi proje uzmanları, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri ve kurslara katılan kursiyer öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende protokol ve katılımcılar proje faaliyetlerinin ve kursların ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Öğretmenler tarafından sergi ve yetiştirilen istiridye mantarı hakkında protokole katılımcılara detaylı bilgiler verildi.


Ardından öğrenciler tarafından "İşgal Altında " adlı tiyatro oyunu sahnelenip proje faaliyeti olan Kafkas oyunları kursuna katılan lise ve orta okul öğrencilerinden oluşan halkoyunu ekipleri "Lezginka" isimli dans gösterisini sundular.


Kapanış töreninin son bölümünde ise protokol tarafından projede ve kapanış programında katkısı bulunana öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında Çocuk Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kadın Merkezi olmak üzere 3 merkez bulunmakta olup merkezlerde kültür, sanatve spor kursları ana faaliyeti altında çocuklara yönelik satranç ve masa tenisi, gençlere yönelik resim,ebru, el sanatları pike dikimi, tiyatro ve halk oyunları olmak üzere 7 kurs ve mesleki eğitim,beceri kazandırma kursları ana faaliyeti altında kadınlara yönelik takı tasarımı, ziraii üretim teknikleri mantar yetiştiriciliği ve bitki yetiştiriciliği soğanlı kesme çiçek türlerinden glayör yetiştiriciliği olmak üzere 3 adet, toplamda 10 adet kurs faaliyetleri başarılı bir şekilde tamamlandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:01
  1. sergi
  2. sanat
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