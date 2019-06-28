Üzümlü Mahallesi kadınları, lezzetlerini kentlilerle buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen Kırsal Mahalle Buluşmalarının 4’üncüsü, Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, mahalleli kadınlar bölgelerine özgü lezzetlerini ve doğal ürünlerini sergileme olanağı buldu.

Mersin’in doğal güzelliklerini ve yeni yerlerini keşfetmek, keşfederken de kırsalda yaşayan üretici kadınlarla buluşmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Kırsal Mahalle Buluşmalarının dördüncüsü, çam ormanları ve üzüm bağları ile çevrili Üzümlü Mahallesi’ne yapıldı. Buluşmada, mahalleli kadınlar yöresel ürünlerinin yanı sıra el emeği doğal ev ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparken, aynı zamanda kentli kadınlarla kaynaşma fırsatını da elde etti.

“Ben ilk defa katılıyorum ve buna rağmen çok hoşuma gitti”

Kırsal Mahalle Buluşmalarına ilk defa katıldığını belirten Fadime Yıldırım, “Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini çok beğeniyorum. İlk kez katılmama rağmen çok hoşuma gitti. Köylüler ile kaynaşmak, onların ihtiyaçlarını öğrenmek, belediyenin tabii ki birinci görevi” dedi.

“Bu etkinliklerin devamını bekliyoruz”

Mahallede kadınlar tarafından çok sıcak karşılandıklarını belirten ve Büyükşehir Belediyesi’nin güzel bir fark oluşturduğunu dile getiren Serpil Altay ise şunları söyledi:

“Etkinliği Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Sayın Meral Seçer’in sosyal medya sayfasında gördüm. Kadın buluşmaları olması dikkatimi çekti. Ben de Kadın Araştırmaları’nda yüksek lisans öğrencisiyim. Bu projeyi üreten ve kendi ekonomisine katkı sağlayanın kadın olduğunu gördüm. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde böyle bir şey yapılıyor ve çok hoş bir buluşma. Şehirdeki kadınları buluşturabiliyorsunuz ama kırsaldaki kadınları buluşturamıyordunuz. Buradaki kadınların ‘Bizi çok memnun ettiniz’ demeleri bile bu projenin gerçekten çok iyi bir yere geldiğini gösteriyor. Umarım devamlı olur ve sürdürülebilir. Meral Hanım’ın birçok yerde aynı şekilde bu tarz çalışmalar yaptığını görüyordum. Kendisine güveniyorum ve tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Yani ‘Kadın ve erkek arasında eşitliği istiyoruz’ demekle olmuyor. Gerçekten bunu bu şekilde eylemselliğe dökmek gerekiyor. Belki birçok kişi bize seçmen olarak bu vaatlerde bulunup, gerisini yapamıyorlardı. Bu proje ile görüyoruz ki, söylenen yapılıyor.”

“Kadınlarımızın istihdama katılması çok güzel”

Kırsal Mahalle Buluşmalarının güzel bir proje olduğunu ve mahalledekiler ile şehirde yaşayan insanlar arasında güzel bir köprü kurduğunu vurgulayan Fatma Özbay da “Köylerde üretilenleri şehirdekilerle buluşturmak, köy ve şehri birbirine entegre edecek çok güzel bir proje. İnşallah bütün köylerimizde bunun devamını bekliyoruz. Köylerimizin bazı sorunları var. Büyükşehir Belediyemizin de bunları hem yerinde görmesi hem de tespit etmesi açısından çok güzel bir proje. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Burada köy hayatını görüyoruz, köylülerle kaynaşıp, onların emeklerini görüyoruz. Şehirde bulamadıklarımızı köyde buluyoruz. Organik ürünleri alıyoruz. Emekler de kadınların istihdama katılması da çok güzel” diye konuştu.