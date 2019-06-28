0553 313 94 23

Üzümlü Mahallesi kadınları, lezzetlerini kentlilerle buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen Kırsal Mahalle Buluşmalarının 4’üncüsü, Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:59
Üzümlü Mahallesi kadınları, lezzetlerini kentlilerle buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen Kırsal Mahalle Buluşmalarının 4’üncüsü, Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, mahalleli kadınlar bölgelerine özgü lezzetlerini ve doğal ürünlerini sergileme olanağı buldu.


Mersin’in doğal güzelliklerini ve yeni yerlerini keşfetmek, keşfederken de kırsalda yaşayan üretici kadınlarla buluşmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Kırsal Mahalle Buluşmalarının dördüncüsü, çam ormanları ve üzüm bağları ile çevrili Üzümlü Mahallesi’ne yapıldı. Buluşmada, mahalleli kadınlar yöresel ürünlerinin yanı sıra el emeği doğal ev ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparken, aynı zamanda kentli kadınlarla kaynaşma fırsatını da elde etti.



“Ben ilk defa katılıyorum ve buna rağmen çok hoşuma gitti”


Kırsal Mahalle Buluşmalarına ilk defa katıldığını belirten Fadime Yıldırım, “Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini çok beğeniyorum. İlk kez katılmama rağmen çok hoşuma gitti. Köylüler ile kaynaşmak, onların ihtiyaçlarını öğrenmek, belediyenin tabii ki birinci görevi” dedi.



“Bu etkinliklerin devamını bekliyoruz”


Mahallede kadınlar tarafından çok sıcak karşılandıklarını belirten ve Büyükşehir Belediyesi’nin güzel bir fark oluşturduğunu dile getiren Serpil Altay ise şunları söyledi:


“Etkinliği Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Sayın Meral Seçer’in sosyal medya sayfasında gördüm. Kadın buluşmaları olması dikkatimi çekti. Ben de Kadın Araştırmaları’nda yüksek lisans öğrencisiyim. Bu projeyi üreten ve kendi ekonomisine katkı sağlayanın kadın olduğunu gördüm. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde böyle bir şey yapılıyor ve çok hoş bir buluşma. Şehirdeki kadınları buluşturabiliyorsunuz ama kırsaldaki kadınları buluşturamıyordunuz. Buradaki kadınların ‘Bizi çok memnun ettiniz’ demeleri bile bu projenin gerçekten çok iyi bir yere geldiğini gösteriyor. Umarım devamlı olur ve sürdürülebilir. Meral Hanım’ın birçok yerde aynı şekilde bu tarz çalışmalar yaptığını görüyordum. Kendisine güveniyorum ve tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Yani ‘Kadın ve erkek arasında eşitliği istiyoruz’ demekle olmuyor. Gerçekten bunu bu şekilde eylemselliğe dökmek gerekiyor. Belki birçok kişi bize seçmen olarak bu vaatlerde bulunup, gerisini yapamıyorlardı. Bu proje ile görüyoruz ki, söylenen yapılıyor.”



“Kadınlarımızın istihdama katılması çok güzel”


Kırsal Mahalle Buluşmalarının güzel bir proje olduğunu ve mahalledekiler ile şehirde yaşayan insanlar arasında güzel bir köprü kurduğunu vurgulayan Fatma Özbay da “Köylerde üretilenleri şehirdekilerle buluşturmak, köy ve şehri birbirine entegre edecek çok güzel bir proje. İnşallah bütün köylerimizde bunun devamını bekliyoruz. Köylerimizin bazı sorunları var. Büyükşehir Belediyemizin de bunları hem yerinde görmesi hem de tespit etmesi açısından çok güzel bir proje. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Burada köy hayatını görüyoruz, köylülerle kaynaşıp, onların emeklerini görüyoruz. Şehirde bulamadıklarımızı köyde buluyoruz. Organik ürünleri alıyoruz. Emekler de kadınların istihdama katılması da çok güzel” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:59
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
    1. Tarsus Belediyesi personeline iş..
    2. Etiyopya'da önce tutuklandığı sonra..
    3. Mobilyacılar KDV indiriminin kalıcı..
    4. Erciş Belediyesinden dekoratif..
    5. Antalya’da ayıların sıcak havada havuz..
    6. Ataşehir’de 750 kursiyer..
    7. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp..
    8. İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal..
    9. Dilcilik yöntemiyle evlere giren..
    10. FETÖ duruşmasında eski emniyet..
    11. Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü..
    12. Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı..
    13. CHP İstanbul İl Başkanı..
    14. Kıskançlık cinayetinde şüpheliye..
    15. Çikolata hırsızları yakalandı
    16. Kaftancıoğlu hakim karşısında
    17. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453..
    18. Van’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okumu..
    19. Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen..
    20. Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi
    21. Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı..
    22. Topuk Yaylası, Fenerbahçe’yi bekliyor
    23. Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi
    24. Evinin terasında ebabil kuşu buldu
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    27. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    28. Evlat katili babadan şok ifade
    29. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    30. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!