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Yemek Tarifleri Üzüm hoşafı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Sahur ve iftar için hoşaf tarifi | Mübarek ramazan ayında pek çok evde sofralarda hoşaf yer alır. Sahur için hoşaf hazırlamak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri araştırmaya başladı. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 00:32:00 -
Üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Ramazan sofralarında hoşaf eksik edilmez. Sahur için mutfağa girip hoşaf hazırlamak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, üzüm hoşafı tarifi

Üzüm hoşafı tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı sarı çekirdeksiz üzüm
  • 1 çay bardağı şeker
  • 5 su bardağı su

Üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Bir tencereye su ve üzümü alıp 10-15 dakika bekletin.

Ardından üzümü süzün ve tencereye 5 su bardağı şeker alın.

Su kaynayınca ocağın altını kısıp şekeri ekleyin.

Şeker eklendikten 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Hoşafı ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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