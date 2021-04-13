Üzüm hoşafı nasıl yapılır?
Sahur ve iftar için hoşaf tarifi | Mübarek ramazan ayında pek çok evde sofralarda hoşaf yer alır. Sahur için hoşaf hazırlamak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri araştırmaya başladı. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?
Ramazan sofralarında hoşaf eksik edilmez. Sahur için mutfağa girip hoşaf hazırlamak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, üzüm hoşafı tarifi
Üzüm hoşafı tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı sarı çekirdeksiz üzüm
- 1 çay bardağı şeker
- 5 su bardağı su
Üzüm hoşafı nasıl yapılır?
Bir tencereye su ve üzümü alıp 10-15 dakika bekletin.
Ardından üzümü süzün ve tencereye 5 su bardağı şeker alın.
Su kaynayınca ocağın altını kısıp şekeri ekleyin.
Şeker eklendikten 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Hoşafı ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.