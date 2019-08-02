Uzmanların söylediklerini sizin için derledik! “Neden İngilizce öğrenemiyoruz?”

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

Türkiye’de, hayatın birçok noktasında insanların karşısına çıkan en büyük dertlerden biri yabancı dil bilmemeleridir. Türk Milleti’nin İngilizce öğrenmekte yaşadığı sorunlara ilişkin derlediğimiz bu video ‘Neden İngilizce öğrenemiyoruz?’ sorusuna cevap olacak. Uzmanlar, “Dil ne zaman bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, derslere, sınavlara, quizlere indirgenirse, o zaman o dil eğitimi hüsranla bitiyor” diyorlar. İşte, neden İngilizce öğrenemediğimizi anlatan video...