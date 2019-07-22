Uzmanlardan uyarı: “Keşke demeden önce sigorta yaptırın”

Değişen iklim şartları, artan trafik ve yaşanan pek çok olumsuzluklara karşı Türkiye’de sigortalılık bilincinin artması gerektiğini belirten Aydın’daki sigortacılardanMuhammet Sert"sigorta keşke demeden önce yaptırılmalı” dedi.

Türkiye’de sigortalama oranının oldukça düşük olduğunu ve bu nedenle yaşanan pek çok kaza ve doğal afet sonrası insanların ciddi sıkıntıya düştüğünü belirterek sigortanın güzelliklerinden faydalanılması gerektiğini belirtti. Özellikle tarım ve hayvancılıkta sigortaya devlet desteğinin de olduğunu belirten Muhammet Sert, “Ülkemizde sigortalılığın öneminin yeteri kadar anlatılamıyor. Sigorta bilincine yönelik eğitimlerin ilkokullarda verilmeye başlaması gerektiği sektör tarafından öneriliyor. Sigortalılığın ülke ekonomisine, milli servetin tazminine ve hayatın doğal akışıyla oluşan olumsuzlukların maddi ve manevi yeniden inşası için olmazsa olmaz olduğunu anlatmak gerekiyor. Varlıklarımızın ekonomik bedellerinin korunmasında ve sonraki nesle ulaşmasında sigortanın ne kadar önemli olduğu herkesçe biliniyor. Ancak bir çok konuda olduğu gibi sigortalatma konusunda da başımıza bir şey geldikten sonra uyanıyoruz” dedi.

İhtiyaç halinde satın alınamayacak tek şeyin sigorta olduğunu bu nedenle sigortanın önceden yaptırılması gerektiğini belirten Muhammet Sert,planlı ve düzenli bir hayat için sigortanın ihmal edilmemesini tavsiye etti.