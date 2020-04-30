Uzmanlardan, “Salgın azaldı diye gevşersek ikinci dalga gelir” uyarısı, rehavet yok tedbire devam

Havaların ısınmasıyla birlikte küçük çaplı olarak sokakların hareketlenmeye başlamasına karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, koronavirüs salgınının Türkiye’de etkisini kaybetmeye başladığını vurgulayarak “ikinci dalga” uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı devlet-millet olarak başarıyla mücadele veren ülkemizde pandemide düşük seyir dönemi başlarken, uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirttiler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Ufacık bir gevşemeye ikinci ve üçüncü dalgalar gelebilir. Bunun dünyada örnekleri var” uyarısında bulunuyor.

Almanya’da ikinci dalga

Akit’e konuşan Prof. Arıca, şunları dile getirdi: “Sıcaklıkların artmasıyla beraber ve verilerin iyi gelmesi üzerine ülkemizde vatandaşlar sokağa çıkmaya ve tedbirleri azaltmaya başladı. Kovid 19 ile savaşta övünen ve dünya ülkelerinin örnek gösterdiği Almanya, vaka sayısı ve ölüm hızının en düşük olduğu ülkeler arasında iken sosyal yaşamda gevşemeler tam başlamışken tekrardan büyük bir hızla vaka ve ölüm hızı artmaya başladı. Pandeminin mevsim tanımadığı unutulmamalı. Dünyada bir koronavirüs vakası varsa bile ülkemiz dahil tüm insanlık gerekli önlemleri ve tedbirlere devam etmeli. Çünkü yüksek bulaştırıcılığı ve mutasyona uğrayabilmesi nedeniyle bu virüs ikinci ve üçüncü dalga şeklinde karşımıza çıkabilir. Vaka sayıları 100’lü, hatta 50’li rakamları görmeden tedbiri elden bırakmayalım. Unutmayalım ki bu sayıları görmemiz çok yakındır. Yeter ki kurallara sabırla uyalım.”

Yasak bitince de tedbire devam

Salgına karşı ibrenin Türkiye lehine döndüğünü kaydeden Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da, şunları dile getirdi: “Bakanlığımızın tedbirlerine uymaya devam edelim. Koronavirüsle mücadelede en önemli şey, uygulanan tedaviden ziyade insanların bu virüsten kaçınmasıdır. Bunda da en güçlü silahımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamak ve sosyal mesafe kuralına riayet etmektir. Havaların ısınması rehaveti artırabilir, insanımızın evlerinde sıkıldığını da anlayabiliyoruz ama şu ana kadar sürdürdüğümüz durumu muhafaza edebilmemiz için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Çünkü bu virüs mutasyon geçiriyor ve yakın gelecekte neye evrileceğini bilemiyoruz. Yasak kalktı her şey serbest algısı çok yanlıştır. Pazartesi’den itibaren kalabalıklar oluşturmamalıyız. Bilinçlenmiş olan toplumumuzun bugüne kadar edindiği bilgilere uygun hareket etmesi gerekiyor.”