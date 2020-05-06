  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç

Uzmanlardan oruç tutanlara uyarı: Laktozsuz süt...

Uzmanlar Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak amacıyla özellikle sahur ve iftarda bir bardak laktozsuz süt içilmesini öneriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:28:00 -
Uzmanlardan oruç tutanlara uyarı: Laktozsuz süt...

Ramazan ayının başlamasıyla beraber beslenme düzenindeki değişiklikler, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da artırıyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için uzmanlar, bir bardak laktozsuz süt içilmesini tavsiye ediyor.

Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor.

Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. Bu nedenle laktosuz sütün tüketilmesi yararlı olmaktadır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı