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Korona Virüs

Uzmanlardan kritik koronavirüs uyarısı

Bilim insanları, henüz tespit edilmemiş vakaların gerçek hasta sayısından çok daha fazla olduğunu ve bu nedenle asemptomatik vakaların gün geçtikçe tehlikeyi daha ileri bir boyuta taşıdıkları konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 06:02:00 -
Uzmanlardan kritik koronavirüs uyarısı

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, yeni tip koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 20 milyonu aştı. Ancak yapılan birçok araştırmanın semptom göstermeyen vaka sayılarında büyük bir artış olduğunu gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, bu sebeple tehlikenin gün geçtikçe daha ileri boyuta taşındığı konusunda uyarılarda bulundu.

Hastaların yüzde 40'tan fazlası semptom göstermiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan bir raporda, asemptomatik vaka oranının yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandığı belirtildi.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlanan bir araştırmaya göre, İtalya'nın yaklaşık 3 bin 200 nüfuslu Vo kasabasında gerçekleştirilen testler sonucu halkın yüzde 2,6'sında virüs tespit edildi. Bu hastaların yüzde 40'tan fazlasının ise herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.

Padua Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı Prof. Dr. Enrico Lavezzo, "Belli sayıda semptomatik kişinin testinin pozitif çıktığını görüyorsak, aynı sayıda tespit etmesi ve izolasyona alınması daha zor olan asemptomatik taşıyıcı olmasını da bekleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı bir açıklamada, virüs kapan bir kişide semptomların başlamasının 1 ile 3 gün arasında zaman aldığı ve daha sonra virüs yükünün düşüş eğilimine geçtiğini belirtti.

Yapılan başka araştırmalar ise, koronavirüs enfekte olan kişilerin yüzde 16'sının bulaştırıcı oldukları halde hastalığı taşıdığını fark etmediklerine, koronavirüsün asemptomatik vakalar tarafından kolayca yayıldığına işaret ediyor.

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