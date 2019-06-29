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Uzmanlardan hamilelere uyarı: “Hamileyiz diye evde kapanıp kalmayın”

Ege Liva hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erdel Yılmaz, bebek bekleyen anne adaylarının pek çok aktiviteden ‘bebeğim zarar görür’ düşüncesi ile uzak durduklarını aksine hareketli bir yaşamın anne ve bebek için dağa sağlıklı olduğunu belirtti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
Uzmanlardan hamilelere uyarı: “Hamileyiz diye evde kapanıp kalmayın”

Ege Liva hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erdel Yılmaz, bebek bekleyen anne adaylarının pek çok aktiviteden ‘bebeğim zarar görür’ düşüncesi ile uzak durduklarını aksine hareketli bir yaşamın anne ve bebek için dağa sağlıklı olduğunu belirtti. Özellikle hamilelere belli saat ve zamanlarda yüzmeyi tavsiye ettiklerini belirten Yılmaz, “Yüzmek anneye de bebeğe de faydalıdır” dedi.


Ege’de uzun süredir devam eden yağışlı havaların ardından sıcakların mevsim normallerine döndüğünü belirten Liva Hastanesi Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Dr. Erdel Yılmaz, hamilelerin olumsuz hava şartlarından ve aşırı sıcaktan daha çok etkilendiğini kaydetti. Sıcak havanın terlemeyi artırarak su ve tuz kaybına yol açtığını yüksek nemin de bu etkiyi arttırdığını belirten Aydın Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erdel, “Sıcak yaz günlerinde hamilelik sıkıntılı bir süreç gibi görünse de aslında avantajları da var. Pek çok hamile kışın hava koşulları nedeniyle evden çıkamıyor. Bu da hareket kısıtlılığına neden oluyor. Yazın hamilelerin güneşin dik gelmediği vakitlerde bol bol açık havada yürüyüş yapma, taze ve doğal sulu gıdalarla beslenme şansı daha yüksek. Bunun yanında fırsatı olan hamilelerin yüzmesini de tavsiye ediyoruz. Yüzme sporu annene ve bebek için faydalı bir aktivite. Bunun yanında doğumun da daha kolay olmasını sağlar” diyerek hamilelerin bebek zarar görür düşüncesi ile yüzmekten vazgeçmemesini tavsiye etti.


Hamilelik döneminde anne adaylarının da hekimleri ile görüşerek tatile çıkmalarını tavsiye eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erdel Yılmaz, “Aydın, İzmir ve Muğla’da yaşayanlar bu konuda daha şanslı. Anne adayları güneş ışığının dik gelmediği saatlerde suyun keyfini yaşayabilir. Hamileler de tatil ve deniz keyfi yapabilir. Anne adayları 32. haftaya kadar hekimleri ile görüşerek tatil yapabilir. Ancak her zaman her yerde hijyen kurallarına dikkat etsinler. Havuz veya denizden çıktıktan sonra mantar oluşumuna karşı ıslak mayo ile beklemesinler” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:42
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