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Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle ihtiyaç duyulan güneş gözlüklerinin gözleri korumasındaki etkilerini anlatarak Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve sertifikalı ürünlerin seçilmesi gerektiğini belirttiler.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle ihtiyaç duyulan güneş gözlüklerinin gözleri korumasındaki etkilerini anlatarak Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve sertifikalı ürünlerin seçilmesi gerektiğini belirttiler.


Bilecikli gözlükçü optisyen Eylem Dönmez, güneşten kaynaklanan ultraviyole (UV) ışınların, gözün mercek ve retinasına zarar verdiğini belirtti. Dönmez, “Bahar aylarında çiçek polenleri ve zararlı güneş ışınları gözlerinizi olumsuz yönde etkiler. Özellikle açık tenli ve açık lensli gözlere sahip olan insanlarda daha fazla görülen alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Güneş ışınları dünyamıza ultraviyole(uv) olarak adlandırılan dalga boyunda girerler. Bunun yansıması neticesinde hassasiyet derecemize göre gözlerimizde rahatsızlık ortaya çıkar. Güneş gözlüğü sadece bir yaz gözlüğü değildir. Kışın yüzey yansıması yüksek olan karlı günlerde göz kamaşmasını önlemek, güneşli havalarda ise UV ışınlarını bloke etmek, rüzgarlı havalarda ise gözümüze bir şey kaçmasını önlemek amacıyla dört mevsim kullanabileceğimiz en sağlıklı aksesuardır” dedi.


“Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve sertifikalı ürünlerden seçmeliyiz”


Dönmez, güneş gözlüklerini Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve sertifikalı ürünlerden seçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Her şeyden önce kadın ya da erkek aldığımız gözlüğün kalitesinden ve camının uv blokajından emin olmalıyız. Bunun yanı sıra gözlük seçerken tecrübeli, sağlık bakanlığı ruhsatlı mağazalardan kendimize yakışan ve tarzımızla bütünleşen doğru gözlük ile seçim yapmalıyız. Tabi ki bu optik çerçevelerinde (numaralı gözlük) gözlük reçetesinde ki derecelerimize göre de doğru gerçek görüntü kalitesi için seçimi yine uzman yardımı ve bilgisiyle olmalı. Aslında birçoğumuz kendimize yakışacak gözlüğü çok iyi biliriz. Genelde mağazada ilk ya da ikinci gözlük arasında seçim yapılır. Lakin kendimizi iyi hissettiğimiz gözlüğe ve eleştirilere kulaklarımızı tıkamamız lazım. Birçok kişi yönlendirme ile doğru ve sevdiği tarzı bu sebeple kullanamamaktadır. Kaliteli ve sertifikalı, garantili güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarından süzen camlardan oluşmaktadır. Ancak gelişi güzel merdiven altı pazar ürünleri bu asli görevi yerine getiremeyip sağlıksız ve gözlerimize hiçbir etkisi olmayan zararlı ürünlerdir. Yaşamın her anına tüm güzelliklere bakan gözlerimiz en değerli organımızdır. Gözlüklerde kozmetikten önce sağlık boyutu düşünülmeli. Alacağımız ürünlerin muhakkak güvenilir Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve sertifikalı ürünlerden seçmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
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