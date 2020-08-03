Uzmanlardan dünyayı şoke eden tespit! Kovid-19 beyinde

Uzmanlar koronavirüsün beyni de etkilediğini ve hasara yol açtığını saptadı. İtalya’da koronavirüs geçiren hastaları gözlemleyen uzmanlar iyileşenlerin yüzde 88’inin rahatsızlıklarının devam ettiği sonucuna vardı.

Koronavirüsten iyileşmenin sağlığa kavuşmak anlamına gelmediğini vurgulayan uzmanlar, koronanın sanılandan çok daha karmaşık ve sinsi bir hastalık olduğuna işaret etti. Uzmanlara göre vücuda giren virüs ilerleyerek, girdiği tüm organlara zarar veriyor. Sadece akciğer, kalp ve böbreklerde değil, sinir sistemi ve beyinde de önemli hasara yol açıyor. Nörologlar koronayı “Nöro-COVID” olarak adlandırıyor. Almanya Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Peter Berlit, koronanın neden olduğu hasara karşı uyardı. Bild gazetesine konuşan Prof. Berlit, “Virüslerin ve bakterilerin vücutta açtığı hasarın kapanması bir yıl kadar sürüyor. Ama koronavirüste bunu halen bilmiyoruz. En erken 2021 ilkbaharında koronavirüste hangi etkilerin kaybolduğunu, hangilerinin kalıcı olduğunu görebileceğiz” dedi.

Kaynak: Hürriyet