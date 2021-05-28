Uzmanlardan aşı olmayanlara uyarı! Bütün toplum zarar görecek

Tam kapanma sürecinden sonra Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı vaka sayıları tablosunda rakamların hızla düşüşe geçmesi, alınan önlemlerin etkisini bir kez daha gösterdi. Yeni normalleşme Sağlık Bakanlığı’nın 120 milyon doz aşı anlaşması ve ilk sevkiyatların Türkiye’ye ulaşmasıyla, umutlar daha da arttı.

Geçen hafta Çin’den Türkiye’ye ulaşan aşıların ardından önceki gün de yeni parti Biontech aşıları geldi. Aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda 14 günlük inceleme süresinin tamamlanması ile birlikte günlük aşılama rakamlarında da artış gözlenecek. Son günlerde günlük ortalama aşılama rakamları 200 bin ile 250 bin arasında değişirken bu rakamların iki katına çıkarılması sağlanacak.

Yerli aşıda sona gelindi

Sağlık bakanlığının Koronavirüs aşısı bilgilendirme platformunda yer alan Türkiye aşı tablosuna göre dün Toplam 28 milyon 500 bin aşı uygulaması yapıldı. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 16 milyon 320 bin olurken, 2. Doz uygulanan kişi sayısı ise 12 milyon 180 bine ulaştı.

Tam kapanma süreci ve sonrasında düşen vaka sayılarınd da aşılanma hızına göre düşüş yaşanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yerli aşı konusunda “Sona gelindi” açıklamasının ardından yerli aşının da sisteme girmesiyle, Türkiye’nin koronavirüs salgını ile savaşında etkili olan silahı güçlenmiş olacak.

Normalleşmek için aşı şart

Aşılamada hâlâ hedeflenen rakamın gerisinde olduğumuza dikkati çeken Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, Akit’e yaptığı açıklamada sırası geldiği halde aşı olmaya gitmeyenlerin sadece kendilerine değil bütün topluma zarar vereceğini söyledi.

Prof. Dr. Şener, “Toplumun daha henüz yüzde 14'ü tam doz aşılandı. Hedefimiz olan yüzde 60 bandına daha yolumuz var. Hedefe koşar adım gitmek için aşı tedariki sorunu da Sağlık Bakanlığınca çözüldü. Devam eden teslimatlar sonucunda 270 milyonun üzerinde üç farklı tipte aşımız olacak. Bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Aşı şu anda dünyadaki en değerli şey. Su gibi, petrol gibi. Çünkü herkesin ihtiyacı var. Dünyanın yarısı aşı bulmakta zorlanıyor. Aşı randevu sırası gelmesine rağmen, gitmeyen ve olmaktan imtina edenler bilmeli ki hem kendilerine, hem de topluma zarar veriyorlar. Aşılanmış her birey hem kendini koruyacak, hem de virüsü taşımadığı için enfeksiyon zincirini kırıp, salgını durdurmaya katkıda bulunacak. Şu çok net artık, normalleşmek için aşılanmamız şart… Hem normalleşmek isteyip, hem de aşı kararsızı olmak akılcı değil” dedi.

Çalışan kesim aşılanmalı

Aşılama çalışmalarında önceliğin çalışan kişilere yönelik, yaş kısıtlaması olmadan uygulanması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Şener şöyle devam etti; “Türkiye’de ilk partide gelen tüm dozları yaş sıralamasını kaldırarak yapmak iyi bir fikir olabilir. Bir defada 30 milyon doz yaptığınızı düşünün... Bu nüfusun neredeyse yarısı… Aşı dozlarının arasının açılmasında da hiçbir sakınca olmadığı ortaya çıktı. Hatta 12 haftaya çıkaran ülkeler oldu, artık bizim için karar vermek daha kolay, çünkü olumlu bir örnek var. Aşıda yaş kademesini kaldırmak önemli, çünkü artık orta yaş çalışan kesimde de bu hastalık ağır seyrediyor. Ne yazık ki bu insanlar ülke ekonomisi için önemli ve çalışmak durumundalar. Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları başlıyor. Sonuçlar beklenenden iyi. Ancak sonbahardan önce sonuçları görmek mümkün olamayabilir. Kitlesel üretim için hazırlıklar hızlandı. Seri üretime geçilmesi Kovid’in Türkiye için bitmesi anlamına gelecektir inşallah.”

