0553 313 94 23

Uzmanlar vatandaşları uyardı! Kesinlikle öldürmeyin

Bilecik ve ilçelerinde son zamanlarda görülmeye başlayan ve 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkelelerin zararsız ve zehirsiz olduğu ve öldürülmemesi gerektiği bildirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:01
Uzmanlar vatandaşları uyardı! Kesinlikle öldürmeyin

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu adına açıklama yapan Hakan Ertürk ve Tuncay Erik, Bilecik'te bulunan ve halk arasında kör yılan olarak bilinen çiftçi dostu, tehlikesiz ve zehirsiz oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirti.

Çiftçi dostu hayvan

Hakan Ertürk yaptığı açıklamada, “Bu canlının esasen karınca, küçük böcekler, salyangoz ve çekirgeler ile beslendiğini bu yönüyle çiftçi dostu bir hayvan olduğunu” söyledi.

Ertürk, “Yetişkinlerin boyu 150 santimetreye kadara ulaşabilirken oluklu kertenkele ele alındığında bile ısırmıyor. Doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen fakat yapı itibariyle yılana benzeyen oluklu kertenkeleyi yılanlardan ayıran en büyük özellik ise göz kapaklarının olmaması. Derisinin yan kısımlarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen olukları da bu uysal canlıların yılanlardan ayrılmasını sağlıyor, el ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiç bir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:01
  1. Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu
  2. Kör yılan
  3. oluklu kertenkele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    2. Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi son..
    3. Hagi'nin oğlu Ianis, Genk'e transfer..
    4. BirGün Gazetesi'nden küstah manşet
    5. "Samsun ile Hopa'yı birbirine..
    6. Motosiklet tutkunları Eskişehir’de..
    7. "Uluslararası hukukun sınırı..
    8. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği..
    9. Başkan Özgür Yıldırım’dan 15 Temmuz..
    10. 30 ülkeden FETÖ darbesini böyle..
    11. Yunan iş kadınına ait 150 milyon..
    12. Kendisine havladı diye av tüfeğiyle..
    13. Vatan Yıldızları Vakfı’ından 15 Temmuz..
    14. Mutlu bağırsakların sırrını açıklıyoruz!
    15. ABD’de çatlak sesleri yükseliyor!..
    16. Devlet Bahçeli: "Milli güvenliğimizin..
    17. Napoli'ye Yunan stoper
    18. Uzmanlar vatandaşları uyardı! Sakın..
    19. GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki..
    20. Milletvekili Mustafa Kendirli: "Türk..
    21. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası
    22. TIR'ın altına giren otomobil kağıt..
    23. FETÖ'nün karanlık yüzü Bişkek'te..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mehmet Şevket..
    25. Ev sahibi ve kiracı arasındaki husumet..
    26. HDP'li belediyeden skandal! Cami..
    27. Şevket Eygi'ye son görev
    28. 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı,..
    29. 15 Temmuz Şehitleri Pekin’de anıldı
    30. Pilot proje ’Karaoğlan Manda Evi’..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da