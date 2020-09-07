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Korona Virüs Uzmanlar uyarıyor! Vaka 500 olmadan okullar açılmamalı
Korona Virüs

Uzmanlar uyarıyor! Vaka 500 olmadan okullar açılmamalı

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, 21 Eylül’de okulların yüz yüze açılabilmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük yeni vaka sayısının 500’ün altına inmesi gerektiğini belirterek, “100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:25:00 -
Uzmanlar uyarıyor! Vaka 500 olmadan okullar açılmamalı

Şenol, Kovid-19 pandemisinin hâlâ çok etkili ve ölümcül seyirli olarak devam ettiğini söyledi. Şu anda dünyada daha önce pandeminin kontrol altına alındığı ülkelerde de yeni vaka ve ölüm sayılarında ciddi artış görüldüğünü belirten Şenol, “Virüsün pek çok ülkede kontrol altına alınmışken şimdi yeniden yükselmesi, okulların açılması nedeniyle yaşanan bir deneyimleme” diye konuştu. Okullar açıldığında bir ülkede vaka sayılarının artış göstermesi halinde toplumdaki pandemiyle baş etme yollarının tekrar devreye sokulduğunu anlatan Şenol, “Yani ülkeler, daha önce salgınla hangi yöntemlerle baş edebilmişse yine o yöntemlere başvurur” ifadelerini kullandı.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilebilmesinde hastalık seyrinin önem taşıdığına dikkati çeken Şenol, “Okulların açılabilmesi için toplumdaki salgının kontrol altına alınması şart. Okullarda mesafenin korunacağı, altyapının iyi hazırlandığı ve temaslı çalışmanın iyi yürütüleceği bir sistemin derhal kurulması gerekiyor” dedi.

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