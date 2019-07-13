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Uzmanlar uyardı ’yılan sanıp öldürmeyin’

Bilecik ve ilçelerinde son zamanlarda görülmeye başlayan ve ’kör yılan’ olarak bilinen oluklu kertenkelelerin zararsız ve zehirsiz olduğu belirtildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:31
Uzmanlar uyardı ’yılan sanıp öldürmeyin’

Bilecik ve ilçelerinde son zamanlarda görülmeye başlayan ve ’kör yılan’ olarak bilinen oluklu kertenkelelerin zararsız ve zehirsiz olduğu belirtildi.


Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu adına açıklama yapan Hakan Ertürk ve Tuncay Erik, Bilecik’te bulunan ve halk arasında kör yılan olarak bilinen çiftçi dostu, tehlikesiz ve zehirsiz oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirti. Hakan Ertürk İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu canlının esasen karınca, küçük böcekler, salyangoz ve çekirgeler ile beslendiğini bu yönüyle çiftçi dostu bir hayvan olduğunu” söyledi. Ertürk “Yetişkinlerin boyu 150 santimetreye kadara ulaşabilirken oluklu kertenkele ele alındığında bile ısırmıyor. Doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen fakat yapı itibariyle yılana benzeyen oluklu kertenkeleyi yılanlardan ayıran en büyük özellik ise göz kapaklarının olmaması. Derisinin yan kısımlarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen olukları da bu uysal canlıların yılanlardan ayrılmasını sağlıyor, el ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiç bir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:31
  1. doğa

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