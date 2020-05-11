  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Uzmanlar uyardı: Yasaktan sonraki bu günlere dikkat

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi ve salı günleri yaşanan yoğunluk bir sonraki haftanın vaka tablosunu artırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:47:00 -
Uzmanlar uyardı: Yasaktan sonraki bu günlere dikkat

Türkiye’deki koronavirüs vakalarında görülen düşüş eğilimi ile birlikte bugünden itibaren, normalleşme adımlarının ilk aşaması başlıyor. Ayrıca, sokağa çıkma yasağından sonra, özellikle her pazartesi ve salı günü yaşanan yoğunlukla birlikte, AVM, berber ve kuaförlerin açılacak olmasının, vaka tablosuna yansımaları dikkatle takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa, yeniden bazı tedbirler gündeme gelecek.

Hafta başı düşüyor

Günlük koronavirüs vaka tablosunda da, sokağa çıkma yasaklarından sonra yaşanan yoğunlukların yansıması görülüyor. 23 Nisan’daki 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra, 27 ve 28 Nisan’da yaşanan kalabalıkların olumsuz etkisi, geçtiğimiz hafta 5-6 Mayıs tarihlerinde görüldü.

4 Mayıs’ta günlük vaka bin 614, vaka-test oranı ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Ancak, 27 ve 28 Nisan’daki kalabalıklardan kaynaklanan temas nedeniyle bir hafta sonra 5-6 Mayıs tarihlerinde vaka sayıları arttı. 5 Mayıs’ta test-vaka oranı yüzde 5,5, 6 Mayıs’ta yüzde 7,4, 7 Mayıs’ta ise yüzde 6,5 oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca özellikle İstanbul’da yaşanan kalabalıkların etkisi de 12 Mayıs’tan itibaren görülecek.

Uzmanlar endişeli

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sokağa çıkma yasaklarından sonra hafta başında yaşanan kalabalıklardan duyduğu endişeyi dile getirerek “Son iki haftadır, sokaklardaki yoğunluğun yansımasını vaka artışı olarak görüyoruz. Kurallara uysaydık, bugün binli rakamları konuşuyor olacaktık. Biz henüz işin başındayız, ikinci dalgaya yakalanma riski var. AVM, berber ve kuaförlerde kurallara uyulmazsa vakalar artar. Böyle olursa, yeniden kural getirilir, hatta daha sıkı tedbirler gelir” uyarısı yaptı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, her hafta başında yaşanan sokaklardaki yoğunluğun riskine dikkat çekerek “Her yasaktan sonra sokaklarda bir insan hareketi yaşanıyor. Pazartesi sendromuna girmeyelim. Bu durum riskli. Rehavete kapılmayalım” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın da vakalardaki bu iniş çıkışları değerlendirirken “Şehirlerde oluşan kalabalıklardan kaynaklı artışlar yaşanıyor. 7-8 günlük kuluçka süresinden sonra insanlar arasında dolaşan virüs, vaka tablosuna yansıyor. Bu haftaki kalabalıkların yansımasını haftaya salı-çarşamba göreceğiz. Bu da demek ki, hâlen bağışıklık oluşmamış ve virüs toplumda dolaşıyor. İki üç haftadır salı-çarşamba yüksek çıkıyor, diğer günler beklenen seviyede gidiyor. Düşük çıkan günler de hafta sonu sokağa çıkma yasağının yansıması” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

BİSİKLETE BİNİN.. EKREM NE GUZEL BİSİKLET ÇÖZÜMÜ BULDU.. EKREM ÇALIŞIYOR.. HALK EKREMİ DİNLEMİYOR.. HALKTA HATA..
  • Yanıtla

En İyisi

AVM kere doluşup eğlenceli vakit geçirmek.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı