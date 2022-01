Uzmanlar uyardı: Süper grip Covid'den daha ağır ve ölümcül!

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, 'süper grip' ya da 'süper soğuk algınlığı' olarak adlandırılan hastalığa 200'den fazla virüsün neden olduğunu söyledi. RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) gibi virüslerin, bulaşıcılıklarının yanı sıra özellikle 2 yaş altı bebekleri ve yaşlıları etkilediğini ifade eden Kılıç, çocukların %65'inin 1 yaşına kadar, %97'sinin de 3 yaşına kadar bu virüsle karşılaştığına dikkati çekti. Kılıç, süper soğuk algınlığının belirtilerinin sinüs ve akciğer enfeksiyonlarıyla seyredebildiğini anlatarak, şunları söyledi: "Belirtiler arasında Kovid-19 semptomları var. Buna rağmen PCR testleri negatif çıkıyor."

AKŞAM, 'Son günlerde hızla yayılan vakalar süper grip mi?' sorusunu uzmanlara sordu.

Risk grubu dikkat: Ölümcül!

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk: "Mevsimsel gribin yoğun etkisi altındayız. Bunun daşında 'Adenovirüs', 'Rinovirüs', 'Parainfluenza' gibi virüsler de var. Üst solunum yollarında hastalık yapabilecek 200 virüsten oluşan bir etki söz konusu. Risk gruplarında ölümcül etkileri olabilir. Koronanın bundan sonra grip gibi ayakta atlatılabilecek bir hastalığa dönüşme potansiyeli var."

Daha ağır geçiyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Deniz Çalışkan: "Grip sezonunun başlamasıyla, Kovid-19 ile eşzamanlı olarak, başka viral enfeksiyonların da aynı kişide aynı anda görülmesi durumu ortaya çıktı. Bunlar Flueron adı verdiğimiz ve şu anda İnfluenza ile Omicron varyantının birleşimiyle birlikte görülen vakalar. Böyle bir durumda klinik bulguların daha ağır olduğu tablolar karşımıza çıkıyor. Buna süper ya da şiddetli grip diyebiliriz. Omicron damlacık yoluyla bulaşırken, İnfluenza ise hava yoluyla bulaşıyor. Hamile kadınlarda, 50 yaş üstü ek hastalığı olan bireylerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hem girip hem Kovid hem de ikisinin bir arada olduğu Flueron görülebilir. İnfluenza ile Omicron'dan aşıyla korunmak mümkün. Aşısız gruplarda 18 yaş altı vakaların arttığını gözlemliyoruz. Özellikle henüz aşı uygulanmayan 12 yaş altı çocuklarda vaka yoğunluğu 12-18 yaş gurubuna göre daha yüksek."

Vakalar katlanarak artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663.69, Ankara'da 184.29, İzmir'de 323.30 oldu. Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul'da 303.51, Ankara'da 129.82, İzmir'de ise 68.54 olarak gerçekleşmişti. Bu tablo, vaka sayılarında bir önceki haftaya göre İstanbul'da 2.1 kat, İzmir'de 4.7 kat artış yaşandığını ortaya koydu. Ankara'daki artış ise 1.4 kat seviyesinde gerçekleşti. 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli oldu.

Uzmanlar, vaka sayılarındaki artışın en büyük nedeninin, aşı yaptıran vatandaşların maske ve mesafe kurallarını ihlal etmesi, kış mevsimi nedeniyle ev ziyaretlerinin artması ve aile içi temastan kaynaklandığını belirtiyor. Karadenizlilerin AIDS'in ilk çıktığı yıllarda, 'Pancar çorbası içiyorum, AIDS bulaşmaz' dediğini belirten Prof. Dr. Özgür Enginyurt, "Karadenizli, pancar çorbasına duyduğu güveni şimdi aşıya duyuyor. 'Pancar çorbası içtim hasta olmam' diyen Karadenizli, şimdi 'aşı oldum hasta olmam' diyor. Vatandaşlarımız aşıya güvenmeli ama tedbiri de elden bırakmamaları gerekiyor" dedi.

Test yapın

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Dr. Rıdvan Karaali, üst solunum yolları enfeksiyonları ve korona semptomlarının benzerlik taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı: "Semptom olarak koronayı ve gribi ayırma ihtimalimiz çok yok. Burnu akan, öksüren kişinin, kendisini izole etmesi ve test yaptırması lazım. Pozitiflik oranındaki artışı aşılarla sınırlayabiliriz. Kapalı ortamlarda uzun süre zaman geçirilecekse çift maske ya da ventilsiz N95 kullanılmalı."

Daha önce pozitif olana da bulaşabilir

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Omicron varyantına karşı kurallara uyulmazsa vakaların çok daha büyük rakamlara ulaşabileceğini belirtti. Yorulmaz, "Virüsün öldürücülüğü, ağır hastalık yapıcı özelliği azaldı ama bulaşıcılığı arttı. Artan vaka sayısıyla ağır vaka sayısı da artabilir. Varyantın bir başka özelliği virüse bağlı değişim, yeniden enfekte olma riskini artırdı. Daha önce hastalık geçirdikten sonra bir bağışıklık sağlanıyordu ama bununla birlikte daha önce hastalanmış olanların da yeniden hastalandığını görüyoruz" dedi.