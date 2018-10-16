0553 313 94 23

Uzmanlar uyardı! Felaket yaşanabilir

Uzmanlar, İran için deprem uyarısı yaptı. İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu, olası bir depremden 2 milyon kişinin zarar göreceğini açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 15:48
Uzmanlar uyardı! Felaket yaşanabilir

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar, başkent Tahran'da muhtemel bir depremde yaklaşık 2 milyon kişinin doğrudan zarar görebileceği uyarısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkentte bir açılış töreninde konuşan Neccar, Tahran'da deprem hazırlıklarının yüzde 15-20 seviyesinde olduğunu söyledi.

Olası bir depremde halkın güvenli alanlara toplanması gerektiğine ancak bu alanların yetersiz olduğuna işaret eden Neccar, "Tahran'ın yoğun nüfusu dikkate alındığında 7 büyüklüğünde ya da daha şiddetli bir depremde yaklaşık 2 milyon kişi doğrudan zarar görebilir." dedi.

Neccar, 14 milyon nüfuslu Tahran'da 8 milyon kişinin de depremden dolaylı şekilde etkilenebileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:48
  1. İran
  2. Tahran
  3. deprem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap kadın Yahudi erkekle evlenince İsrailli vekil çıldırdı! “Yahudi ruhunu baştan çıkardığı için...”
    1. Arap kadın Yahudi erkekle evlenince..
    2. İran'ın yeni oyuncağı dünyayı tedirgin..
    3. Tartışma kısa sürede kavgaya..
    4. 12 ilde FETÖ operasyonu! 17 asker..
    5. İstanbul'da korkutan yangın! Çok..
    6. Muğla'da köpek yavruları boğulmak..
    7. 4 büyük üniversitede FETÖ operasyonu!..
    8. Avrupa umutları denizin ortasında son..
    9. Araştırma sonrası ilk bilgi:..
    10. Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi..
    11. Aydın'da bakıcısını öldüren deve..
    12. Kemik erimesine beyaz soğan
    13. Down sendromlu Topaloğlu'ndan büyük..
    14. Gaziantep'te baraj suyu çekilince..
    15. Manisa'da iğrenç olay! Polis zor..
    16. Washington Post'tan Suudilere ağır..
    17. Tencere tava yüzünden ölüyoruz
    18. Türk yapımları Cannes dizi fuarının..
    19. Adana'da kıskıvrak enselendiler!
    20. Diyarbakır'da çekici üzerindeki kazalı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?