Uzmanlar uyardı! Felaket yaşanabilir
Uzmanlar, İran için deprem uyarısı yaptı. İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu, olası bir depremden 2 milyon kişinin zarar göreceğini açıkladı.16 Ekim 2018 Salı 15:48
İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar, başkent Tahran'da muhtemel bir depremde yaklaşık 2 milyon kişinin doğrudan zarar görebileceği uyarısında bulundu.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkentte bir açılış töreninde konuşan Neccar, Tahran'da deprem hazırlıklarının yüzde 15-20 seviyesinde olduğunu söyledi.
Olası bir depremde halkın güvenli alanlara toplanması gerektiğine ancak bu alanların yetersiz olduğuna işaret eden Neccar, "Tahran'ın yoğun nüfusu dikkate alındığında 7 büyüklüğünde ya da daha şiddetli bir depremde yaklaşık 2 milyon kişi doğrudan zarar görebilir." dedi.
Neccar, 14 milyon nüfuslu Tahran'da 8 milyon kişinin de depremden dolaylı şekilde etkilenebileceğini kaydetti.
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