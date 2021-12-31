Uzmanlar Türkiye’yi uyardı! ‘Büyük tehlike oluşturabilir’

Omicron varyantı dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye'deki vaka sayıları da son 3 günde tırmanışa geçti. Uzmanlar, ısrarla Omicron tehdidine karşı 3. doz hatırlatma aşının önemine değinirken, Türkiye'de aşı karnesi en kötü illerin başında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş geliyor. Bölgede görevli doktorlar, ikinci doz aşılamada bile yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkılamadığını, 3. doz hatırlatma aşısı olanların ise yüzde 10’larda kaldığını söylerken, "Endişeliyiz" dedi. Milliyet'e bilgi veren uzmanlar, Omicron ile ağır hastalık tablosu görülebileceğini ve yoğun bakım servislerinin dolabileceği uyarısı yaptı.

Seferberlik çağrısı

Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş, kent genelinde 3. doz aşılanma oranını yüzde 10 seviyesinde kaldığını, kırsaldaki aşılanma oranının daha da düşük seyrettiğini ifade ederken, "Omicron çok bulaşıcı ancak 'Ağır hastalık yapmıyor' söylemi tam aşılılar için geçerli. Kentimizde 3. doz aşılanma istediğimiz seviyede değil. Son günlerde hastane yatışları ve yoğun bakım servislerinde artış var. Son birkaç gündür PCR pozitif oranı iki kat artarken, birçok hastanın Omicron olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye genelinde sekanslama oranı çok düşük seyrettiğinden tahminimiz vakaların yarısının Omicron ile enfekte olduğu yönünde. Birçok kişi, soğuk algınlığı diyerek yaşamına devam ediyor. Bazı meslektaşlarımızın da semptom göstermesine rağmen hastaları PCR testine yönlendirmediğini duyuyoruz. Aile sağlık merkezlerine gelen, test yaptırmadığı için Kovid-19 olduğu saptanmamış çok sayıda vaka birbirine bulaştırıyor. Özellikle 3. doz RNA aşılarının ağır yan etki yaptığı yönünde algı yaratıldı. Bölge genelinde aşı seferberliği hayata geçirilmeden Omicron ile baş edemeyiz" dedi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan ise kent genlinde 2. doz aşılanma oranının yüzde 60 seviyesinde kaldığını, 3. doz aşısını olanların ise yüzde 10'un üzerine çıkamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bölgemizde 3. doz aşı olanların oranı çok düşük seviyede. Bu ocak ayının ikinci yarısından sonra hastane yatışlarına yansıyacak, ağır hasta oranları da artacaktır. Son birkaç gündür kent genelindeki vaka sayılarında ciddi artış söz konusu. Omicron, Diyarbakır'da yayılıyor. Karantinaya girmek istemeyen birçok kişi test yaptırmaktan kaçınıyor, bu virüsün yayılımını hızlandırıyor. Omicron2a karşı 3. doz aşımızı olmaktan başka seçeneğimiz yok. Bunu anlatmaktan dilimizde tüy bitti ama bazı insanları ne söylesek ikna edemiyoruz. Mobil aşı timlerinin sayısı artırılmalı."

Sıkıntılı bir süreç

Batman Tabip Odası Selahattin Oğuz da Batman'da aşı oranlarının düşük seyretmesinden yakınarak, "Virüsten korunmanın en etkili yolu aşı. Başta aşısızlar olmak üzere, eksik aşılıların hiç vakit kaybetmeden Kovid-19 koruyucu aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Omicron aşılamanın düşük olduğu bizim kentimiz ve bölgede daha ağır etkileri olacağı aşikâr" dedi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri bünyesinde hizmet veren Psikososyal Destek Birimi’nin geçen ocak-mayıs döneminde aşı olmaktan kaçınan 5072 kişiden 3526’sı ile ikna görüşmesi yapıldı. Katılımcıların yüzde 13.6’sı fikrini değiştirip aşı oldu, yüzde 30’u ise aşının içeriğine, üretici firmalara güvenmediğini belirtti. Araştırmada, “Aşı reddinin odak noktasında bilgi eksikliği var” tespiti yapıldı.

Turkovac uygulanmaya başladı

Acil kullanım onayı alan yerli koronavirüsü aşısı TURKOVAC, dünden itibaren Türkiye genelinde şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. İki doz BioNTech’in ardından hatırlatma dozu olarak TURKOVAC’ı tercih eden 56 yaşındaki Ömer Lütfi Kızıloğlak, “Yerli olduğu için güvencemiz var, tavsiye ederim” dedi.