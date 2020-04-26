Uzmanlar: Oruç ile bağışıklığımızı güçlendirelim tedbirlere de harfiyen uyalım

Türkiye, küresel bir kriz haline gelen koronavirüs pandemisine karşı zamanında aldığı etkin önlemlerle Ramazan ayına diğer İslam ülkelerine nispetle daha rahat girerken, uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Vücudumuzun ruhen ve bedenen dinlediği Ramazan-ı Şerif ayında, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere uymanın da kritik önem taşıdığını belirten uzmanlar, oruç ibadetimizi çifte bayramla taçlandırabileceğimizi kaydetti. Koronavirüs salgınını yenmek için müsait bir zemin oluştuğunu kaydeden uzmanlar Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Ramazan’ı fırsata çevirelim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Orucun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine dair ciddi bilimsel veriler mevcut. Bu nedenle, kronik bir rahatsızlığımız yoksa, ciddi bir sağlık engelimiz yoksa oruç bağışıklık sistemini kuvvetlendirecektir. Bu da bizi koronavirüse karşı öne geçirecektir. Bu bir aylık süreçte sosyal izolasyona da uyarsak zincirin kırılmasına katkı sağlarız” dedi. Oruç ibadetinin immün sistemine katkı sağladığını vurgulayan Arıca, “İlaç kullanması gerekenler mutlaka hekim tavsiyesiyle hareket etmelidir. Genel sağlık durumu iyi olanlar oruç tutarsa bağışıklık sistemi kuvvetlenir. Tabii bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallara uymak büyük önem taşıyor. Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz. Bu süreçte zincirin kırılmasına katkı sağlayabiliriz. Bayram günlerinde de sosyal izolasyona çok dikkat etmeliyiz. Bakanlığın açıklamalarına uymalıyız” ifadelerini kullandı.

Bayram sevincini ikiye katlarız

Uzman Psikoterapist Adnan Kalkan, “Oruç tutmak, psikolojik iyi olma düzeyimizi artıracaktır. Psikolojik iyi oluş ise bedensel, biyolojik bağışıklık ve sağlığımızın düzeyini artıracaktır. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı tedbirlere uyarsak, Ramazan ayını verimli bir şekilde geçirmiş oluruz. Bu da hastalığı yenmemizi sağlar ve çifte bayram yapabiliriz” şeklinde konuştu. Orucun birçok faydası olduğunu belirten Kalkan, “Oruç sosyal psikoloji açısından toplumsal huzuru da artırmaktadır. Nitekim Ramazan orucu tutan insanlar daha sağlıklı düşünür, daha sabırlı olur. Oruç, sosyal açıdan da insanlar arasında empatiyi geliştirerek yoksul ve zengin arasında bir köprü kurar. Oruç vücudu ve cildi de temizler. Zihnin fonksiyonlarını arttırır. Birçok bilimsel araştırmada, orucun beynin fonksiyonlarını arttırıp beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını sağlayarak, zihinsel işlevleri, kimyasallar algılayıp, zihnin fonksiyonlarını kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir” dedi.