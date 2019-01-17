Uzmanlar Meclisi Başkanı'ndan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı

ANKARA (AA) - İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti, Avrupa'nın İran'ı oyaladığını savunarak, hükümete nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'da Uzmanlar Meclisi Başkanlık Heyeti toplantısında konuşan Cenneti, Avrupa Birliğinin nükleer anlaşma konusunda İran'ı oyaladığını söyleyerek, ABD'nin anlaşmadan çekildikten sonra İran hükümetinin nükleer anlaşmada kalmasını sorguladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, bazı yetkililerin nükleer anlaşma konusunda umutlarını AB'ye bağladığını dile getiren Cenneti, "Avrupalılar Amerikalılardan daha kötü. Daha kötü değilse de daha iyi değiller. Hiçbir zaman İran lehine bir iş yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, "ABD anlaşma metnini yırtarsa biz onu ateşe veririz." şeklindeki açıklamasına işaret eden Cenneti, şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşma konusunda ülke yetkilileri Devrim Rehberi'nin (Hamaney) tavsiyelerine uymadıkları için bugün netice elde edemediler. Yetkililere bunu (nükleer anlaşmadan ayrılmak) neden yapmadıklarını sormalıyız. Sonunda bunu yapmalılar."

İranlı din adamı Ayetullah Ahmed Cenneti, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi olmak üzere ülkedeki iki kritik kurumun başkanlığını yürütüyor.



ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, petrolü de kapsayacak şekilde İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

En geç 2018 yıl sonuna kadar devreye girmesi beklenen mekanizmanın henüz uygulamaya konulmaması Tahran yönetiminin tepkisine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı yırtıp atacağını söylemiş bunun üzerine İran lideri Hamaney, "ABD anlaşma metnini yırtarsa biz onu ateşe veririz." şeklinde cevap vermişti.



