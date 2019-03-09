Uzmanlar Birlik Vakfı’nda aile sorunlarını konuşacak
Aile politikalarındaki yasal sorunlar bugün Birlik Vakfı’nda gerçekleştirilecek panelde masaya yatırılacak.09 Mart 2019 Cumartesi 10:28
Haber Merkezi
Aile politikalarındaki yasal sorunlar bugün İstanbul’da masaya yatırılacak. Birlik Vakfı’nda gerçekleştirilecek panelde alanında uzman konuklar konuşma yapacak. Gazetemiz yazarlarından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, aileleri yıkıma sürükleyen hukuki uygulamalara değinecek. Programda ayrıca, Sıcak Yuva Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Cahit Polat, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Koca ve Emekli Ağır Ceza Başkanı Mehtap Yılmaz sunumlarını gerçekleştirecek. Birlik Vakfı’nın İstanbul Çemberlitaş’taki şubesinde bugün (9 Mart) düzenlenecek olan program saat 14.30’da başlayacak.
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