Uzmanlar açıkladı İşte İstanbul'da vaka artışının iki nedeni!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında bulunan İstanbul'da, 100 bin kişide görülen vaka sayısı, 1 haftada 663,69'dan 1222,37'ye yükseldi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul’daki vaka artışının nedenlerini DHA’ya değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, İstanbul’daki vaka artışının iki nedeni olduğunu belirterek, "Birincisi, odağın oradan başlaması. Genelde ilk girişte odak İstanbul'dan başlıyor. Bütün dalgalarda böyle oldu. Oraya gelen yabancı sayısı fazla. İkinci neden de İstanbul'un yaşam koşulları. Diğer iller ile kıyasladığınızda İstanbul'da çok daha büyük ve kalabalık çalışan iş yerleri var, sosyal mesafeyi sağlayamıyorsunuz. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar ve araçlarda geçirilen süre daha fazla İstanbul'da" diye konuştu.

'Tek etkili yöntem kademeli mesai'

Prof. Dr. Ceyhan, virüsün dört önemli bulaş noktası olduğuna dikkat çekerek, "Bunların ilk sırasında evler var, ev ortamına müdahalede bulunamıyorsunuz. İkinci sırada, kalabalık iş yerleri var. Bir türlü sayının azalmadığı, salgının başından beri önerdiğim 'vardiya usulü' çalışma getirilmediği sürece bunu önleyemeyiz. Üçüncü, toplu taşıma araçları. Araç sayısını artırmak İstanbul’da çözüm olmuyor. Burada ne kadar kalabalık olduğu, mesafenin insanlar arasında ne kadar dar olduğu ve temasın ne kadar sürdüğü önemli. Artırdıkça temas süresi uzuyor. Bu yüzden tek etkili yöntem kademeli mesai uygulaması.

Dördüncüsü de kalabalık toplantılar. 'Delta'nın yayılımını 3 ülke dışında diğer ülkeler ciddi kontrol ile azaltmışken, biz azaltamadık. 'Delta' varyantını engelleyememiş önlemlerin, 'Omicron' gibi çok daha bulaşıcı bir varyantın yayılımını engellemesi mümkün değil" dedi.