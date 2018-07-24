Uzmanlar açıkladı: Erbil saldırısı, IKBY için uyarıdır!

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kalesi olarak görülen Erbil'de, mesai saati başlamadan önce Valilik binasına girerek ortalığa dehşet saçan silahlı kişilerin eyleminin "güvenlik zafiyetinden kaynaklandığı" belirtildi.

Irak devlet televizyonuna konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığında görevli komutan Muhammed Sabır Hemavendi de bu yönde açıklamalarda bulundu.

Hemavendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Saldırganların kimliğine ulaşıldı. Bunlar, güvenlik güçlerince bilinen içeride (IKBY) bulunan ve terör şebekelerine bağlı kişilerdir." dedi.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Stratejik Araştırmalar Topluluğu Başkanı ve Terör Uzmanı Dr. Vatik el-Haşimi de Erbil'de yaşanan saldırıların oradaki istihbarat ve Peşmerge tarafından güvenlik açığının bulunduğunu net şekilde ortaya koyduğunu savundu.

Olayı terör örgütü DEAŞ'ın yapabileceği ihtimalinin güçlü olduğunu vurgulayan Haşimi, sözlerine şöyle devam etti:

"DEAŞ, Irak'ın tüm bölgelerinde uyuyan hücreleri aracılığıyla saldırılarını çeşitlendirmek istiyor. Bu, aynı zamanda kendisini güvende sanan IKBY'ye de büyük bir mesajdır. Saldırganların Erbilli olması ve Kürt geleneksel kıyafetiyle bizzat IKBY başkentinde eylem yapması mesajı açıkça ortaya koyuyor."

"IKBY İÇİN UYARI ALDIM"

Söz konusu saldırının ciddi şekilde planlanmadığına dikkati çeken Iraklı uzman Haşimi, bu tür durumların IKBY istihbaratı ve Bağdat'taki merkezi yönetim arasında iş birliğini zorunlu kıldığını ifade etti.

Haşimi, şunları kaydetti:

"Daha önce bu konularda bir iş birliği vardı. Peşmerge, DEAŞ'la savaşında ele geçirdiği teröristleri Bağdat'a teslim etmişti. Ancak bu iş birliği, Bağdat'ın referanduma karşı tavrından dolayı bir nevi askıya alındı. Bu saldırı, IKBY'nin diğer kentlerinde de yaşanacak eylemlerin habercisidir ve IKBY için bir uyarı alarmıdır. Bağdat ve IKBY arasında teröre karşı ve Irak-Suriye sınırının korunması noktasındaki iş birliği tekrar gündeme taşınacak."

Iraklı Terör ve Güvenlik Uzmanı Davud es-Saadi ise Erbil'in 2003 sonrası Irak'ın en güvenli kentlerinden olduğunu ve özellikle 2014 DEAŞ saldırıları sırasında Irak'ın diğer bölgelerinden çok sayıda ailenin oraya yerleştiğini hatırlatarak, "Bu saldırının asıl mesajı, terör en güvenli nokta olan Erbil'e bile uzanabilirdir." dedi.

Erbil'deki saldırıyı gerçekleştirenlerin DEAŞ'a değil diğer silahlı terör örgütlerine bağlı gruplardan da olabileceğini belirten Saadi, şu ifadeleri kullandı:

"IKBY'de sadece DEAŞ'ın uyuyan hücreleri değil, diğer birçok silahlı örgüt mensupları da bulunuyor. Bu, Irak'ın güney ve orta bölgelerinden Erbil'e sızan İran'a yakın silahlı grupların provokasyonu da olabilir. Bunun, İran'a bağlı Devrim Muhafızları'na yapılan saldırıların arkasından gelmesi ilginç. Erbil, İran'ın hegemonyasına karşıdır. Bu saldırı, terör olduğu kadar siyasi kılıflı bir saldırıdır. Bu, 'Erbil'i İran'a yakın Süleymaniye merkezli KYB ile iş birliğine itme' şeklinde de okunabilir."

"DEAŞ'IN IKBY'DE DE ÜYELERİ VAR"

Erbil merkezli Selahaddin Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Mala Ömer ise Erbil Valiliği’ne yönelik dünkü saldırının IKBY’nin istikrarını hedef alan bir eylem olduğunu söyledi.

Saldırganların bölgede etki yaratmak için bu tür bir saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği görüşünü dile getiren Ömer, "Eğer emniyet güçleri, güçlü olmasa burada her gün buna benzer saldırılar meydana gelebilir. Ancak şu ana kadar emniyet güçleri terör saldırılarını engellemede başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

Ömer, olayın tüm yönleriyle araştırılıp ele alınması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saldırıyla ilgili IKBY hükümeti detaylı bir çalışma yapmalı. Saldırganlar Erbil sakiniydi. Yaşları ortalama 18 ve lise öğrenciydi. Her zaman radikal ideolojiye sahip insanların dışarıdan gelmelerini beklememek gerekir. DEAŞ’ın IKBY içinde de üyeleri olabilir. 2014 yılında DEAŞ ile girilen çatışmalarda IKBY içinden bu örgütün saflarına katılan oldu. Bu ideolojinin nedenleri araştırılmalı. 16 veya 18 yaşındaki bir gencin bu tür terör saldırıları yapmasındaki sebepleri analiz etmek gerekir. Eğer IKBY bu tür radikal grupların kaynağını ortaya çıkarmazsa gelecekte daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir."

Erbil Valiliğine dün sabah silahlı saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 3 saldırgan etkisiz hale getirilirken, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.