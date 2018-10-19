0553 313 94 23

Uzmanlar açıkladı! ABD yaptırıma hazırlanıyor

Kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti tartışılırken Amerikalı uzmanlar önemli bir iddia ortaya attı. Uzmanlar, ABD'nin Riyad'a yaptırım uygulamaya hazırlandığını bildirdi.

19 Ekim 2018 Cuma 18:26
Uzmanlar açıkladı! ABD yaptırıma hazırlanıyor

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti son günlerde Amerikan basınının gündemine otururken Amerikalı uzmanlar, Washington'un Riyad'a yönelik tutumu konusunda ikiye bölündü.

Sputnik'e konuşan Amerikalı uzmanların bir kısmı olası ekonomik kayıplara vurgu yaparak Washington'un Riyad'a yönelik yaptırım uygulama olasılığının bulunmadığını söylerken, diğer bir kısmıysa yaptırımların mutlaka kısa süre içinde devreye girebileceğini belirtti.

Yaptırımların etrafındaki tartışmalar

George Washington Üniversitesi'nden Profesör Charles L. Glaser, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bu olağanüstü karmaşık bir ağ ve (yaptırımlar) Suudi Arabistan'a yönelik çelişkili politikalarımızı daha da zorlaştıracak" diye konuştu.

Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın eylemlerinin ABD için bir sürpriz olmadığını söyleyen Glaser, "Suudilerin yaptıklarında yeni bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel olarak Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım uygulamanın, ABD'nin Suudi petrolüne ihtiyaç duyduğu için zor olacağına dikkat çeken Glaser, "Biz yaptırım uygulayabiliriz, fakat bu bize çok pahalıya mal olabilir. Suudilere, İran'la ilgili durumun çözümü için Suudilerin yardımına güveniyoruz" dedi.

Amerikalı uzman, ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'a yönelik sert tutum izleyeceği konusunda da şüphelerini dile getirdi.

Zamanında ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde çalışan Amerikalı eski diplomat John E. Herbst ise farklı bir görüş dile getirdi. Sputnik'e konuşan Herbst, "Yönetim yaptırımlardan yana değil, fakat Kongre'de aksi bir tutum söz konusu. Bir şeyletin olacağını seziyorum. Bir şekilde yaptırımlar olacak, zira Başkan bunu istemese de 3'te 2'lik çoğunluk sağlandığında Kongre'nin elinde yaptırım uygulama imkanı var. Ben, Kongre'nin 3'te 2'sinin bunun yapılmasından yana olduğunu tahmin ediyorum. Bu durum yönetimi harekete geçmek zorunda bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ‘bilinçli olarak' Kaşıkçı olayının içine çekildiğini söyleyen uzman, "Bu bir hata değil. Onlar, bu olayın sinyal göndereceğini biliyordu" diye konuştu.

Nüfuzlu Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, olaydan dolayı bizzat hakarete uğramış hissettiğni kaydederek Suudi Arabistan'a yönelik sert yaptırımlar planladığını belirtti. Graham ayrıca faal Suudi liderler iktidardayken bu ülkeyle iş yapamayacağını da sözlerine ekledi.

'Sembolik retler'

Bu arada Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıneti ile ilgili gelişmeler ortamında HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud, Bloomberg üst düzey yöneticileri de Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan yatırım konferansına katılmayacaklarını açıkladı.

Son olarak Riyad'da düzenlenecek konferanstan çekilenler kervanına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da eklendi.

Suudilerin ‘sembolik retlere karşı çok hassas olduklarını' belirten Herbst, "Suudi Arabistan'da çok gerçekçi olarak düşünen kişiler var ve bu kişiler, burada olup bitenleri takip ediyorlar ve bir takım değişikliklere gitmeleri gerekiyor. Bu kişiler tarafından bir takım ek adımların atılacağını göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:26
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Şahin Uçar'dan 'İnsanın Yeryüzü Macerası' semineri
    1. Prof. Dr. Şahin Uçar'dan 'İnsanın..
    2. Atlı jandarmalar çocukların ilgi odağı..
    3. 'Emeklilikte yaşa takılanlar'..
    4. Uzmanlar açıkladı! ABD yaptırıma..
    5. İran, tankerle petrol gönderiyor
    6. Ünlü tarihçi Kemal Karpat, üniversite..
    7. Bilgen açıkladı Selahattin Demirtaş..
    8. Hindistan'da tren kazası! 50'den fazla..
    9. Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye..
    10. O ülkede domuz gribi nedeniyle 15 kişi..
    11. Diyarbakır'da milli sporcu okulun..
    12. Konyaspor'da sakatlık şaşkınlığı! 6..
    13. ABD güçleri Deyrizor'da camiyi vurdu
    14. Almanya, Yemen nedeniyle eleştirdiği..
    15. Almanya'dan Suudi Arabistan'a 417..
    16. Samsunspor'un adını değiştirerek..
    17. Resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin..
    18. Terör örgütü DAEŞ karşıtı koalisyon..
    19. Saldırılara rağmen Türkiye büyümeyi..
    20. Şanlıurfa ve Muğla'da fuhuş..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor