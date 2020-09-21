Uzmanından uyarı! Kovid-19’lu çocuklar anında izole edilmeli

Orbak, şöyle konuştu: “Çocukların enfeksiyonu çok önemli. Kendileri hafif ve semptomsuz geçiriyor ama evdeki başka birine bulaştırabiliyor. Mümkün olduğunca çocuklar pandemi sürecinde dışarı çıkmasın, kalabalık ortama girmesin ve kurallara dikkat etsin. Semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor. Testten önce izolasyona başlanmalı çünkü Kovid-19 olup olmadığı bilinmiyor. Bu nedenle virüsü yayma olasılığı çok yüksek.”