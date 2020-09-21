Uzmanından uyarı! Kovid-19’lu çocuklar anında izole edilmeli
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak bugün başlayan yüz yüze eğitim öğretim döneminde salgının yayılmasının engellenmesi için ailelere uyarılarda bulundu.
Orbak, şöyle konuştu: “Çocukların enfeksiyonu çok önemli. Kendileri hafif ve semptomsuz geçiriyor ama evdeki başka birine bulaştırabiliyor. Mümkün olduğunca çocuklar pandemi sürecinde dışarı çıkmasın, kalabalık ortama girmesin ve kurallara dikkat etsin. Semptomu olan çocukların anında izole edilmesi gerekiyor. Testten önce izolasyona başlanmalı çünkü Kovid-19 olup olmadığı bilinmiyor. Bu nedenle virüsü yayma olasılığı çok yüksek.”