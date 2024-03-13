Uzmanından sahursuz oruç tutmayın uyarısı

İskenderun ilçesinde özel kliniğinde vatandaşlara hizmet veren Beslenme ve Diyet Uzmanı İray Şen, Ramazan ayında beslenme konusunda yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Uzman Şen, uzun süreli açlığın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için dikkat edilmesi gereken beslenme hatalarını ve sağlıklı bir Ramazan geçirmek adına uygulanabilecek pratik önerileri paylaştı.

“Sahuru atladığımız zaman açlık süresi 20 saati bulduğu için bu süreç bizi yorabilir”

Ramazan ayının gelmesiyle sağlıklı bir oruç ve beslenmeye dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Şen, "Ramazan’da beslenmede en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri uzun süren bir açlık var ve bunun yanı sıra beslenmede birtakım değişiklikler oluyor. Bu yüzden tek öğün kesinlikle beslenmiyoruz. Bunun yerine iki ana ve en az bir ara öğün yapıyoruz. Bunlara muhakkak dikkat ediyoruz. Sahursuz bir şekilde oruç kesinlikle tutmuyoruz. Sahuru atladığımız zaman açlık süresi 20 saati bulduğu için bu süreç bizi yorabilir. Vitamin, mineral eksikliklerine neden olabilir. Halsizlik yapabilir. Metabolizmanızı yavaşlatabilir. Bu yüzden muhakkak bir sahur yapıyoruz" dedi.

Sahurda hamur işi yerine protein değeri yüksek besinler tüketilmesine dikkat çekenŞen, "Bunun yanı sıra sahurda çok böyle yağlı kızartmalar veya hamur işleri tüketmiyoruz. Bunun yerine biraz daha proteinden zengin besinler tüketiyoruz. Ne olabilir, muhakkak yumurta ekliyoruz. Tabi bu tek tip yumurta olmak zorunda değil. Haşlama, omlet ya da yumurtalı ekmek olabilir. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein tabii ki de. Bunun yanı sıra sahurda süt, yoğurt, peynir bunları da dahil ediyoruz. Tabii Ramazan'da yapılan en büyük hatalardan biri ise iftarda çok uzun süre aç kaldığımız ve kan şekerimiz düştüğü için çok fazla yemek tüketmek. Sofrada bir kişinin yiyebileceğinin 2-3 katı yemek bulunuyor ve kişi çok fazla her şeyi yemeye çalışıyor. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Olabildiğince biraz daha yavaş yemeye çalışıyoruz. Önce bir bardak ılık suyumuzu içip, 1 tane hurma yiyoruz. Çorba içtikten sonra 5 dakika bekliyoruz. Hemen yemeğimizi yemiyoruz. Sonrasında ana yemeğe geçiş yapıyoruz. Yanında salata tüketebilirsiniz. Bunların yanı sıra tabi iftarınızı yaptığınız sıvı tüketimi çok önemli. Çünkü bütün gün susuz kalıyorsunuz. Başınız ağrıyabilir, yorgun düşebilirsiniz. Bu noktada iftarla sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketiyorsunuz. Suyu ne kadar içtiğinizden çok, nasıl içtiğiniz de çok önemli. Suyu birden içmiyoruz, Olabildiğince yudum yudum tüketmeye çalışıyoruz. Burada eğer birden içerseniz suyu hepsi atılır, böbreklerinizi yorar ve başka hiçbir işe yaramaz" dedi.