Uzmanından dikkat uyarısı! İftar öncesi, hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar, enerji yakan...O sözleri

'İftar öncesi ve hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar'

FİZİK Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Ortancıl, ramazan ayında iftar öncesi spor ve egzersiz yapılmaması konusunda uyararak, "Egzersiz için iftardan önceki zaman çok uygun değil. Çünkü bu sürede uzun süreli açlık ve susuzluk var vücutta ama iftardan 1,5-2 saat sonraki zaman en ideal zaman. Yemeği ilk yediği zaman yoğun sindirim sürecine giriyor beden. Bu zaman zarfında yapılan egzersizler kardiyak olarak zorlayabilir kişileri. Kalp zorlayabilir. Artı 1,5-2 saat sonra besinler de bir kısmı emileceği için kaslar gerekli enerji ve besin kaynaklarını edinmiş oluyor. O yüzden 1,5-2 saat sonra yapacakları egzersiz en uygun egzersiz” dedi. Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Ortancıl, ramazan ayında egzersiz ve spor yapılabileceğini söyledi. Spor yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ortancıl, "Kişi eğer ramazan ayı öncesinde de egzersiz yapıyor ve vücudu egzersize alışkınsa bu süreçte egzersizin süresini, dozunu ve yoğunluğunu azaltarak devam edebilir. Yaptığı set sayısını azaltarak ve süreyi kısarak devam edebilir ama kişinin vücudu egzersize alışkın değilse, yeni bir egzersiz rutinine başlaması önerilmiyor" dedi.



'SIVI KAYBI OLSUN İSTEMİYORUZ'

Yapılacak egzersiz ve sporun zamanının da iyi ayarlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ortancıl, "Egzersiz için iftardan önceki zaman çok uygun değil, çok önermiyoruz. Çünkü bu sürede uzun süreli açlık ve susuzluk var vücutta ama iftardan 1,5-2 saat sonraki zaman en ideal zaman. Çünkü beden, yemeği ilk yedikleri zaman yoğun bir sindirim sürecine giriyor. Bu zaman zarfında yapılan egzersizler kardiyak (kalbin pompalama fonksiyonunun yavaşlaması) olarak zorlayabilir. Kalp zorlayabilir. Artı 1,5-2 saat sonra besinler de bir kısmı emileceği için kaslar gerekli enerji ve besin kaynaklarını edinmiş oluyor. O yüzden 1,5-2 saat sonra yapacakları egzersiz en uygun egzersizdir. Bu, kişileri terletmeyecek kadar yoğunlukta olmalı. Çünkü zaten bir sıvı açıkları var, sıvı kaybı önermiyoruz" ifadelerini kullandı.



'40 DAKİKA İLE BAŞLANIP 1 SAATE UZATILABİLİR'

Ortancıl, ramazan ayında düşük yoğunlukta hafif yürüyüşleri, yogayı ve bisiklet egzersizlerini önererek, "Bu egzersizler, 30-40 dakika, haftada 3 gün öneriliyor. Egzersiz süresi ilk 10 gün 30-40 dakikayla başlayıp sonrasında, vücut biraz daha alıştıktan sonra1 saate uzatılabilir. Biz egzersiz yoğunluğunu kalp hızına bakarak ölçüyoruz. Kişiler de kendi kalp hızlarını, egzersiz öncesinde ve egzersiz sırasında ölçerek kendilerini değerlendirebilirler. Egzersiz sırasında, nabızda ve kalp kan basıncında çok fazla bir artış istemiyoruz. Vücut uzun süre aç kaldığı zaman metabolizmada bir yavaşlama meydana geliyor. Vücut enerjiyle depolama moduna geçiyor. Egzersizle birlikte bu metabolizmadaki azalmayı yavaşlatıyoruz. Kilo alımını önlüyoruz ve kas kaybını da önlemiş oluyoruz" diye konuştu. (DHA)



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Elif ER- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)

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