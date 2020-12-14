  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Uzmandan Kovid-19 uyarısı! Virüsü hafife almayın hastalığı olmayanı ve gençleri de öldürüyor
Korona Virüs

Uzmandan Kovid-19 uyarısı! Virüsü hafife almayın hastalığı olmayanı ve gençleri de öldürüyor

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının arttığını hatırlatarak, vatandaşa uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:13:00 -
Uzmandan Kovid-19 uyarısı! Virüsü hafife almayın hastalığı olmayanı ve gençleri de öldürüyor

Gençlerin de koronavirüsten hayatını kaybettiğine dikkati çeken Toker, "Halkımızın hastalığı hafife almaması gerekiyor. Yaşı genç ve kronik rahatsızlığı olmayan ancak kurtaramadığımız hastalarımız oluyor. Hala ev oturmaları, taziye ziyaretleri devam ediyor. Aileden birinin başına geldiği zaman ne demek istediğimizi anlıyorlar ama geç oluyor. Hastalığı yenmemiz için alınan tüm kurallara uymamız şart" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı

Dağlık Karabağ'da düzenlediği son saldırı ile ateşkesi bozan Ermenistan tarafı ateşle oynuyor. Bölgede durum dikey üstündeyken Rusya dikkat ..
HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı efsane konuşmanın ardından HDP'li Garo Paylan'ın Soylu hakkında söylediği sözler yeniden..
Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti
Spor

Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti

TFF 1. Lig'de Bursaspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan futbolcuları sert bir dille eleştirdi. Y..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay