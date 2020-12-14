Uzmandan Kovid-19 uyarısı! Virüsü hafife almayın hastalığı olmayanı ve gençleri de öldürüyor

Gençlerin de koronavirüsten hayatını kaybettiğine dikkati çeken Toker, "Halkımızın hastalığı hafife almaması gerekiyor. Yaşı genç ve kronik rahatsızlığı olmayan ancak kurtaramadığımız hastalarımız oluyor. Hala ev oturmaları, taziye ziyaretleri devam ediyor. Aileden birinin başına geldiği zaman ne demek istediğimizi anlıyorlar ama geç oluyor. Hastalığı yenmemiz için alınan tüm kurallara uymamız şart" diye konuştu.