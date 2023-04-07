Uzman tavsiyesi: İftardan sahura kadar en az…

Yeterli miktarda su tüketimi, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması ve bağışıklığın düşmemesi için önemli doğal kaynaklardan biri. Bu nedenle Ramazan ayında oruç tutan kişilerin, gün boyunca susuz kalmaları nedeniyle su tüketimlerine dikkat etmeleri ve kaliteli su tüketmeleri hayati önem taşıyor. Yaşamın her döneminde ve her mevsimde sağlıklı bir yaşam sürmek için yeterli miktarda sağlıklı suyun, düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Özellikle Ramazan ayında su tüketimine daha da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, iftardan sahura kadar en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Su tüketiminde de dikkat edilmesi gereken noktaların olduğunu belirten Aktepe, doğal kaynaklardan elde edilen ve mineral bakımından zengin olan suların içilmesini öneriyor.

Ramazan’da en önemli konunun su kaybı olduğunu söyleyen Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, “İftardan sahura kadar geçen süreye uyku eklenince, beslenmemize ayırabileceğimiz süre ciddi oranda kısalıyor. Bu nedenle insanlar ‘vakit yok’ diyerek yeterli su tüketmiyor. Ancak gün boyunca vücudun kaybetmiş olduğu sıvıyı yerine getirmek ve iftardan sahura kadar 2-2,5 litre suyu yavaş yavaş tüketmek çok önemli. Bu süreçte komposto, taze sıkılmış meyve suları, ayran, çorba gibi gıdalarla da sıvı tüketiminize ek destek sağlayabilirsiniz.” diye konuştu.

“Kaliteli, güvenli ve doğal mineral içerikli su tercih edilmeli”

Aşırı su kaybının ciddi sağlık problemlerine yol açtığına dikkat çeken Aktepe, “Oruç tutan kişilerde halsizlik, yorgunluk, bayılma hissi, baş dönmesi, konsantrasyonda azalma gibi çeşitli sağlık problemleri görülebiliyor. Bunun nedeni aslında açlıktan daha çok, vücudumuzda su ve mineral seviyesinin azalmış olmasıdır. Çünkü vücudumuzun yaklaşık %70’i, beynimizin ise yaklaşık %80’i sudur. Bu nedenle, kesinlikle sağlıklı, kaliteli, güvenli ve gerekli tüm denetimlerden geçen doğal mineral içeriklerini koruyan doğal kaynak ve doğal mineralli sularla yeterli su tüketiminin gerçekleşmesine özen gösterilmeli.” ifadelerini kullandı.