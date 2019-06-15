Uzman Psikolog Leyla Özcan, çocuklar için iyi bir tatilin ipuçları açıkladı!

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, çalışan ebeveynler için yaz tatilinde çocuklarla birlikte zaman geçirmelerinin zorluğuna dikkat çekerek, “Tüm zorluklara rağmen çocuklarla dolu dolu kaliteli zaman geçirmeye çalışılmalıdır.” şeklinde konuştu.

“Çocukların doğaya ihtiyacı var”

Çocukların bilgisayarla fazla zaman geçirmemesi gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, şöyle konuştu:

“Bilgisayar ve diğer teknoloji ürünleriyle fazla zaman geçirmek yerine doğayla iç içe olabilecekleri bir tatil yapmaları faydalı olacaktır. Çocukların doğayla iç içe olduğu bir tatil hem fiziksel ve hem de psikolojik açıdan çok yararlı olacaktır. Çocuklar için 3 saatlik süreyle bilgisayar ya da televizyonla zaman geçirebilirler ama fazla süre geçirilmesine izin verilmemeli. Planlı hareket etmek büyük küçük herkes için motive edici olmakta ve zaman doğru kullanıldığı için keyifli geçmektedir. Bu nedenle her zaman bir planınız mutlaka olsun.”

Ailelere yaz tatili önerileri

Uzman Klinik Psikolog Leyla Özcan, ailelere şu önerilerde bulundu:

-Çocuklar yaz dönemi boyunca plan ve program yapmayı öğrenebilsin diye zamanı bölümlere ayırıp günlük ve haftalık program yapılmalı ve uygulanmalıdır.

-Çocuklar yaz döneminde okuldan tamamen kopmasın diye önümüzdeki yıl için lazım olacak kaynaklar birlikte tespit edilmeli ve akademik yönden başarısız olduğu derslere çalışması teşvik edilmelidir.

-Çalışma, dinlenme, gezme, okuma ve oyun saatleri bu günlük ve haftalık planda belirtilmelidir.

-Tatil olması dolayısıyla çocukların uzun saatler uyumasına müsaade edilmemeli,

-Oyun çağındaki çocukların arkadaş edinmesi, yaşıtlarıyla kaynaşması, oyun kurması teşvik edilmeli,

-Telefon, tablet sınırlı olmalı ve bunları kullanım süresi gün boyunca asla üç saati geçmemeli,

-Gelişim basamaklarına göre çocukların okuma gereksinimleri mutlaka karşılanmalı ve teşvik edilmeli. Mümkünse ana baba sürekli hatırlatıcı olmalı.

-Yaz okulu ya da yaz kampı var ise çocuk bu tarz yerlere yönlendirilmeli,

-Tatil ‘hiçbir şey yapmadan oturmak’ demek değildir, bu nedenle çocuklara tatil planı mutlaka yapılmalıdır.

-Anne babalar tatilde çocukları asla başıboş bırakmamalıdır. Değerlendirmesini bilen için zamanın en büyük hazine olduğunu çocuklara aşılamak gerekir.

-Mutlaka ailecek yapılabilecek geziler, etkinlikler planlanmalıdır.