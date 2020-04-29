Uzman Prof’tan kritik ‘pik noktası’ uyarısı: Son günlerde veriler iyi olsa da…

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de 114.653 vatandaşımızı enfekte etti. Son günlerde gelen veriler, günlük vaka ve ölüm sayısında düşüş olduğunu gözler önüne serdi. Buna karşın uzmanlar, verilerdeki düşüşün bir pik olarak değerlendirilip rehavete kapılınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

A Haber canlı yayınında koronavirüs verileri hakkında konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, ikinci pik uyarısında bulundu.

Köktürk, “Pik noktayı gördüğümüzü düşünmüyorum” diyerek, “Son birkaç gündür gelen veriler oldukça sevindirici ancak rehavete kapılmamak lazım. Çünkü daha pik noktayı gördüğümüzü düşünmüyorum. Daha çıkabiliriz. İnişe tekrar geçmemizi kesin olarak görmemiz lazım. Gidişat olumlu ama sakın gevşemeyin bu gevşeme olursa ikinci piki tekrar yakalarız.” uyarısında bulundu.