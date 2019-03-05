Uzman Onbaşı Küçük, memleketinde toprağa verildi Görev yaptığı Ankara İl Jandarma Komutanlığında hayatını kaybeden Kırşehirli Jandarma Uzman Onbaşı Özgür Küçük, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Görev yaptığı Ankara İl Jandarma Komutanlığında hayatını kaybeden Kırşehirli Jandarma Uzman Onbaşı Özgür Küçük, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kaman İlçesi Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Küçük’ün Türk Bayrağına sarılı naaşı yakınlarının göz yaşları arasında ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi.



Kaman ilçesinde gerçekleşen cenaze törenine Kırşehir JandarmaKomutanı Albay Ferhat Kuran askeri yetkililer ve Küçük’ün sevenleri katıldı.

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