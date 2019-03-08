Uzman Jandarmadan 8 Mart’a özel sergi

Muğla’da jandarmanın 180’inci yıl etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Uzman Çavuş Turgay Çelik tarafından hazırlanan karakalem sergisi

halkın beğenisine sunuldu. Menteşe’de bulunan Rüya Park Alışveriş Merkezi’nde açılan sergide 32 adet kadın temalı karakalem çalışması bulunuyor. Daha önce Atatürk ve Jandarma temalı iki sergi açtığını söyleyen Uzman Çavuş Turgay Çelik, ilk kez kadınlar gününe özel bir çalışma yaptığı belirtti. Serginin açıldığı alışveriş merkezinde ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik stant açıldı. Stantlarda kadınlara bilgilendirme yapılarak, karanfil dağıtıldı. Uzman Çavuş Turgay Çelik’in kadınlar gününe özel sergisi 9 Mart akşam saatlerine kadar açık kalacak.