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Korona Virüs Uzman isimden kritik uyarı: Rehavete yol açmasın
Korona Virüs

Uzman isimden kritik uyarı: Rehavete yol açmasın

Koranavirüsten korunmanın en etkili yolunun "tedbir" olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk vatandaşlara "rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:22:00 -
Uzman isimden kritik uyarı: Rehavete yol açmasın

Türkiye’de kitlesel aşılama programı sürerken, vatandaşların koronavirüse karşı koruyucu antikor geliştirip geliştirilmediğini öğrenmek amacıyla hastanelere yaptıkları başvurular arttı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, antikor düzeyini öğrenmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Oğuztürk, "Aşılamadan sonra hemen antikora baktırmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü vücudun bağışıklık mekanizması yavaş yavaş toparlanır. Antikor da ilk dozdan yaklaşık 45 gün sonra en üst düzeye çıkar. Aşıdan sonra antikor düzeyine bakılması, çok da pratik bir yaklaşım değil. Aşılama öncesi rutin antikor ölçümü önerilmiyor. Aktif bir hastalığınız yoksa, kısa bir süre önce Covid de geçirmemişseniz, aşılama programına dâhil edilmiyorsunuz zaten" dedi.

Rehavete sürükleyebilir

İnsanların aşı yaptırdıktan sonra ‘nasıl olsa antikorumu geliştirdim’ deyip virüsü asıl durduran tüm tedbirleri elden bırakabileceği tehlikesine dikkat çekti.

Antikor düzeyinin öğrenilmesinin, insanı rehavete sürükleyebileceği uyarısında bulunan Oğuztürk "Altta yatan çok ciddi bir hastalık yoksa insanların çoğunda zaten rutin olarak antikor gelişir. Ama biliyoruz ki, antikor seviyesi, yeterli düzeye ulaşmış olsa da aşılanmış kişilere de virüs bulaşabilir. Virüsü, her ne kadar ağır hastalığa bunlarda yol açmasa da, kurallara dikkat edilmediği takdirde, başkalarına bulaştırmalarına sebep olabilir. Üstelik hastalığı geçirenlerde, 6. ayda antikor seviyesinin hâlâ pozitif olduğu vakaları da görmekteyiz" diye konuştu.

Yoğun bakımda hasta sayısı azaldı

Pandeminin başından beri en yoğun mücadele veren illerin başını çeken megakent İstanbul, sağlık politikalarının iyi sonuçlarını da en fazla hisseden şehir oldu. Birçok hastanenin yoğun bakım servislerinde doluluk oranı düşerken, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Anestezi Reanimasyon Kliniği Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Namigar Turgut, hastanelerinde koronavirüs kaynaklı sadece 6 yoğun bakım hastası kaldığını söyledi.

Hastanede koronavirüs ve normal yoğun bakım hastalarının farklı katlardaki tedavisi sürüyor. Alışılagelmiş yoğun bakım ünitelerinden farklı olarak hastalar, cam kapıları olan tekli odalarda tedavi oluyor.

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