Uzman isimden kritik uyarı: Bunu yapmayın

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından Kovid-19 aşısı ile ilgili yaptığı paylaşımlarda salgının önüne geçebilmek için tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Ceyhan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Çin’de henüz aşılama oranı çok düşük olmasına rağmen önlemler sayesinde vaka çok az. Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz."

"ABD, Avrupa’nın en yüksek oranda aşı yapan ülkesi Sırbistan’da önlemler gevşediği için vaka sayıları artmaya devam etmektedir. İsrail aşılama devam ederken önlemlere devam ettiği için vaka sayısı azalııyor."

"Aşıların yapıldığı oranda vaka sayısının azalacağı düşüncesi doğru değildir. Yani toplumun % 30’unu aşıladığınızda, önlemleriniz yeterli değilse, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bu artış toplumsal bağışıklık sağlayacak düzeyde (% 75) aşılamaya ulaşıncaya kadar devam ediyor."