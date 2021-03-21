Uzman isimden korkutan uyarı: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs vaka sayılarının arttığını ve hastanelerin yine dolmaya başladığını belirterek, "Ölümler yine artıyor" dedi.

"Vatandaş olarak hiç ders çıkartmamışız"

Twitter hesabından açıklama yapan Tükek, şu ifadelere yer verdi:

"3. kez aynı şeyleri yaşıyoruz. O kadar uyarıya rağmen yine senaryo aynı. Vaka sayısı artıyor. Hastaneler yine dolmaya başladı. Ölümler yine artıyor. Vatandaş olarak hiç ders çıkartmamışız. Ne kadar üzücü, aynı kötü anları yaşamak zorundayız"