  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhuriyet ve BirGün yine enselendi! ‘Kadın hakları’ ile süsleyip…

Kadına şiddeti önlemede artık görev bizde... Herkes elinden geleni yaparsa feministleri morartırız!

Ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen...

Karanlık Oda TV'den skandal Gergerlioğlu yalanı! Namazla alakası olmayanların din istismarı

Ortadoğu ve Türkiye’yi karıştırmak için elinden geleni yaptı! Teşkilat dizisindeki bu isim gerçekte kim?

TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına dair ilk açıklama

İstanbul sözleşmesi geride enkaz bıraktı

SİHA korkusu PKK'yı şekilden şekle soktu! Şarlatana döndüler

Başkan Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Fesat sözleşmesinden kurtulduk! Milletin sesine kulak vererek, İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Başkan Erdoğan’a teşekkür yağıyor
Korona Virüs Uzman isimden korkutan uyarı: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Korona Virüs

Uzman isimden korkutan uyarı: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

1 Mart'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından koronavirüs vaka sayıları yeniden yükseldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "3. kez aynı şeyleri yaşıyoruz. O kadar uyarıya rağmen yine senaryo aynı. Vaka sayısı artıyor. Hastaneler yine dolmaya başladı. Ölümler yine artıyor. Vatandaş olarak hiç ders çıkartmamışız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:32:00 -
Uzman isimden korkutan uyarı: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek koronavirüs vaka sayılarının arttığını ve hastanelerin yine dolmaya başladığını belirterek, "Ölümler yine artıyor" dedi.

"Vatandaş olarak hiç ders çıkartmamışız"

Twitter hesabından açıklama yapan Tükek, şu ifadelere yer verdi:

"3. kez aynı şeyleri yaşıyoruz. O kadar uyarıya rağmen yine senaryo aynı. Vaka sayısı artıyor. Hastaneler yine dolmaya başladı. Ölümler yine artıyor. Vatandaş olarak hiç ders çıkartmamışız. Ne kadar üzücü, aynı kötü anları yaşamak zorundayız"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü revize edildi
Dünya

Japonya'da meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü revize edildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında dün meydana gelen depremin büyüklüğü 6,9 olarak değiştirildi.
Türkiye'ye girmek isterken enselendi!
Gündem

Türkiye'ye girmek isterken enselendi!

Mardin'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kişinin 'Alişer' kod adlı PKK'lı terörist C.A.M. oldu..
Rus destekçileri ateş açtı! 2 asker öldürüldü
Dünya

Rus destekçileri ateş açtı! 2 asker öldürüldü

Donbas'ta Rus destekçisi gruplar Ukrayna askerlerine ateş açtı. Saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay