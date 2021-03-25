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Korona Virüs Uzman isimden korkutan uyarı: Önlem alınmazsa vaka sayıları 60 bini bulabilir
Korona Virüs

Uzman isimden korkutan uyarı: Önlem alınmazsa vaka sayıları 60 bini bulabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ursavaş, önlem alınmadığı takdirde günlük vaka sayılarının 60 binleri bulabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:40:00 -
Uzman isimden korkutan uyarı: Önlem alınmazsa vaka sayıları 60 bini bulabilir

Türkiye’de koronavirüste günlük vaka sayıları 30 bine dayandı, can kayıpları ise neredeyse günlük 150’ye vardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ursavaş, "Şu anki gidişat önlem alınmazsa eski rakamlara ulaşabilir. Daha da üzerine çıkabilir, 50-60 binleri görme riski olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ursavaş, "Kalabalıkların oluşması,hiç istemediğimiz halde mesafe kurallarına bir türlü uyum sağlanamaması burada çok önemli faktörler gibi gözüküyor. Okullar açık ancak öğrenciler, çocuklar burada hasta olmasalar bile taşıyıcı olabiliyorlar. Kaldı ki, çocuklardaki oranında da artışına süreç içinde şahit olabiliriz. Şu andaki artış bence korkutucu düzeyde. Yoğun bakım olmasa bile kliniğe yatış gerektiren hastalar biraz daha genç popülasyona doğru kaydı. Bu bir gerçek.

Ancak bunun nedeni bence virüsün mutasyonu ya da şekil değişimi değil. Buradaki nedenin ben yaşlıların aşılanması olduğu görüşündeyim. Belki bunu söylemek için erken ama 65 yaşın üzerindeki önemli bir grup aşılanmış durumda. Dolayısıyla bu grup daha az hastalandığı için göreceli olarak gençler daha fazla, hastaneye yatışlar da daha fazla" ifadelerini kullandı.

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