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Korona Virüs Uzman isimden korkutan açıklama: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
Korona Virüs

Uzman isimden korkutan açıklama: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir

Prof. Dr. Alper Şener, "Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:13:00 -
Uzman isimden korkutan açıklama: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir

Sağlık Bakanlığı'nın 'risk' haritasındaki kırmızı renkli il sayısı, 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldi. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Tehlike büyük. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım."

Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son bir buçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" diye konuştu.

"Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var"

Çanakkale'de son bir haftada vaka sayısının 2 katına çıkmasını da değerlendiren Şener, şunları söyledi:

"Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz. Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil."

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Yorumlar

Abbas Uyanık

İşin b...unu çıkardınız....
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Doğru söyleyeni..

Daha ilk çıkan virüs bile doğru dürüst izole edilememişken, mutantları nasıl böyle tespit ediyorlar anlamış değilim. Portekizdeki mahkemede, Almanya'daki mahkemede covid testiyle ilgili ne karar çıktığını haberlerde hiç duymadık.
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