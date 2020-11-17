Uzman isimden çarpıcı korona araştırması: Bir çay kaşığı dünyaya yetti

Koronavirüs salgınının ardından son süratle devam eden aşı çalışmalarından bir umut verici sonuç daha geldi.

BioNTech ve Pfizer’ın ortak geliştirdiği aşının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’dan koronavirüse karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi. ABD merkezli Moderna şirketi, ürettiği aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu.

Ancak tüm dünyada ikinci dalga etkisini gösterirken, aşı konusunda zamana karşı yarış sürüyor.

Bir çay kaşığı dünyayı sarstı

Öte yandan Avustralyalı matematikçi Matt Parker, dünya genelinde koronavirüse yakalanan 55 milyondan fazla kişide tespit edilen virüsün toplam hacmini hesapladı.

Virüsün toplam hacminin 8 mililitreye eşit olduğunu saptayan ünlü matematikçi "Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor, yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla" dedi.