Uzman isim uyardı! Toplu ulaşımda büyük tehlike

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüs pandemisindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oğuztürk, günde milyonlarca insanın kullandığı toplu ulaşımda araçların camlarındaki koronavirüs tehlikesine değindi.

Camlarda büyük tehlike

Prof. Oğuztürk, bir kişinin toplu taşımada maske takmadan hapşurması veya öksürmesi durumunda virüsün cam dahil enfeksiyon oluşturabilecek zemine sahip olduğunu belirterek "O kişi de o bölgeden kalktıktan sonra onun yerine oturan başka birisi cama eline sürdü ve daha sonra o elini burnuna, ağzına ya da gözüne değdirdiği anda bulaş riski söz konusu." dedi. Toplu taşımada camların buğulu ve nemli bir ortam olduğuna dikkat çeken Oğuztürk, o ortamda virüsün kuru havaya göre canlı kalma ihtimalinin daha fazla olduğuna vurgu yaptı.

Maskenin önemi

Maskenin önemine de değinen Oğuztürk, maskenin gerçekten faydalı olduğunu belirterek, bir ortamda herkesin maske ve mesafe kuralına uyması durumunda bulaş riskinin yüzde 97-98 azaldığını ifade etti.